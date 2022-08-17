IV Азиатские Паралимпийские игры Ханчжоу-2022 пройдут в октябре 2023 года

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – IV Азиатские Паралимпийские игры Ханчжоу-2022, запланированные на осень этого года, пройдут с 22 по 28 октября 2023 года в городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян, Восточный Китай). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Азиатского паралимпийского комитета (APC), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сообщении отмечается, что продолжительность Азиатских Паралимпийских игр остается неизменной, и, как правило, они проводятся через две недели после завершения Азиатских игр.

XIX Азиатские игры состоятся в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

Китай во второй раз будет принимать Азиатские Паралимпийские игры. Впервые в КНР Азиатские Паралимпийские игры прошли в Гуанчжоу в 2010 году.

Как ранее сообщалось, в мае было принято решение отложить проведение XIX Азиатских игр и Азиатских Паралимпийских игр в Ханчжоу.





Фото: news.cn















