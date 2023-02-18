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    Итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по партийным спискам подвели в ЦИК РК

    18 Февраля 2023, 11:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии объявили результаты регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по партийным спискам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в 18.00 часов местного времени завершается этап регистрации. Вместе с тем, фактическая работа по регистрации нами была завершена по партийным спискам всех семи политических партий, представленных по выборам в Мажилис Парламента 15-го числа. По информации территориальных избирательных комиссий, вчера завершилась регистрация партийных списков по выборам половины депутатов маслихатов областей и городов республиканского значения и столицы, избираемых на пропорциональной основе. Работа по регистрации кандидатов в одномандатных округах будет продолжена до 18.00 часов местного времени в каждом из 20-ти регионов», - сказал заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании Центризбиркома.

    Спикер отметил, что 69 депутатов избираются по партийным спискам. Для участия в выборах в Мажилис Парламента в Центризбирком представлены списки всех зарегистрированных политических партий.

    «На съездах всех семи партий в партийные списки включено 283 кандидата. В период регистрации было рассмотрено представление каждой политической партии. Все семь партийных списков нами изучены», - заявил Константин Петров.

    Согласно озвученным данным, Общественное объединение «Народная партия Казахстана» зарегистрировала 52 кандидата, Общественное объединение демократическая партия Казахстана «Ак жол» - 54 кандидата, Общенациональная социал-демократическая партия - 19 кандидатов, Зеленая партия Казахстана «Байтақ» - 18 кандидатов, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 25 кандидатов, в партийном списке партии AMANAT - 90 кандидатов, партия «Respublica» - 23 кандидата, два кандидата были исключены из партийного списка согласно поданных ими заявлений.

    «Таким образом, в семь списков политических партий, претендующих на 69 мандатов депутатов Мажилиса Парламента страны, включен 281 кандидат. Необходимое представительство женщин, молодежи и лиц с инвалидностью соблюдено каждой политической партией. Общая представленность этих трех категорий во всех партийных списках составляет 38,1%. Средний возраст кандидатов - 45,7 лет, 19 кандидатов в депутаты - это молодежь в возрасте до 29 лет, 80 женщин – это 28,5% и 201 мужчина. В списки включены представители 12-ти национальностей», - сообщил Константин Петров.

    19 марта в Казахстане пройдут досрочные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты.

    Автор:

    Серик Сабеков

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