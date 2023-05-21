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    Итоги полумарафона Astana Half 2023 подвели в столице

    21 Мая 2023, 16:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около двух тысяч человек приняли участие в сегодняшнем полумарафоне в столице. Для участия в забеге в Астану приехали жители Великобритании, Нидерландов, США, Польши, России, Украины и более 30 городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Возраст участников варьировался от 16 до 75 лет.

    В полумарафоне также принял участие заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев, который открыл Astana Half 2023 напутственной речью и присоединился к бегунам.


    Участникам забега предлагались дистанции 21,1 км и 5 км – отличный старт для новичков, а для более опытных спортсменов – подготовка к марафонскому забегу в 42,2 км на Astana Marathon 2023, который в этом году будет проходить 3 сентября.


    Согласно правилам Astana Half 2023, зарегистрироваться в забеге могли все желающие в возрасте 18+ лет на 21,1 км и в возрасте 16+ лет на 5 км. Для пришедших была подготовлена развлекательная программа, разминка от фитнес-центров столицы. По маршруту 21,1 км предлагались изотоники, гели, вода и фрукты.

    Организатором спортивного мероприятия является компания Astana Marathon Events при поддержке акимата Астаны.


    Результаты забега следующие:

    21,1 км

    В абсолюте мужчины

    Первое место – Алимжан Балтабек (01:09:51), Астана, Казахстан

    Второе место – Константин Баранов (01:10:33), Алматы, Казахстан

    Третье место – Грегори Пипмайер (01:11:11), Астана, Казахстан

    В абсолюте женщины

    Первое место – Гульжанат Жанатбек (01:11:57), Талдыкорган, Казахстан

    Второе место – Надежда Бекмаганбетова (01:22:14), Астана, Казахстан

    Третье место – Гульнур Елемесова (01:22:42), Астана, Казахстан

    В возрастных категориях 18-39 лет

    Мужчины

    Первое место – Султан Айгараев (01:12:50), Алматы, Казахстан

    Второе место – Аскар Жанабергенов (01:15:02), Астана, Казахстан

    Третье место – Владимир Экерт (01:15:16), Астана, Казахстан

    Женщины

    Первое место – Айгуль Аржаникова (01:25:16), Петропавловск, Казахстан

    Второе место – Лаура Киныбаева (01:26:22), Костанай, Казахстан

    Третье место – Алия Туранова (01:28:15), Астана, Казахстан

    В возрастных категориях 40-44 лет

    Мужчины

    Первое место – Александр Беспалов (01:19:49), Зеренда, Казахстан

    Второе место – Нуркен Халыкберген (01:19:58), Алматы, Казахстан

    Третье место – Едил Урымбаев (01:22:38), Астана, Казахстан

    Женщины

    Первое место – Лена Склярова (01:31:23), Астана, Казахстан

    Второе место – Асель Ракишева (01:41:57), Астана, Казахстан

    Третье место – Анастасия Ильясова (01:48:05), Темиртау, Казахстан

    45-49 лет

    Мужчины

    Первое место – Александр Мишанов (01:32:28), Астана, Казахстан

    Второе место – Евгений Трофименко (01:33:59), Астана, Казахстан

    Третье место – Талгат Темербулатов (01:38:43), Астана, Казахстан

    Женщины

    Первое место – Инна Вишнякова (01:53:58), Темиртау, Казахстан

    Второе место – Анжелика Мейрамова (02:08:24), Астана, Казахстан

    Третье место – Гульмира Муканова (02:18:40), Астана, Казахстан

    50-54 лет

    Мужчины

    Первое место – Василий Пивнев (01:28:22), Астана, Казахстан

    Второе место – Габит Шаймерденов (01:44:53), Астана, Казахстан

    Третье место – Ренат Бурханов (01:47:31), Астана, Казахстан

    55-59 лет

    Мужчины

    Первое место – Канат Сугурбаев (01:25:15), Казахстан

    Второе место – Бауржан Мурзагельдин (01:32:16), Кокшетау, Казахстан

    Третье место – Каппас Шубаев (01:44:16), Кокшетау, Казахстан

    Женщины

    Первое место –Маргарет Фритц (02:08:13), Астана, Казахстан

    60-64 лет

    Мужчины

    Первое место – Галиолла Искаков (01:45:31), Астана, Казахстан

    Второе место – Арыстанбек Кукебаев (01:52:08), Астана, Казахстан

    Третье место – Андре Карстенс (02:00:13), Нидерланды

    65-69 лет

    Мужчины

    Первое место – Хаержан Молдыбаев (01:56:42), Астана, Казахстан

    75-79 лет

    Женщины

    Первое место – Амельгульсин Мусулманова (02:56:44), Астана, Казахстан

    5 км

    В абсолюте мужчины

    Первое место – Алексей Гусаров (00:15:04), Астана, Казахстан

    В абсолюте женщины

    Первое место – Ева Пинчук (00:17:45), Астана, Казахстан

    Astana Half и Astana Marathon – постоянные участники благотворительных акций.

    Вот уже несколько лет часть средств направляется на проекты благотворительного фонда AYALA, цель которого – сокращение детской и младенческой смертности и инвалидности в Казахстане. В этом году организаторы Astana Marathon поддерживают проект фонда AYALA «Вдохнем жизнь» по оснащению детских больниц Казахстана жизненно важным оборудованием.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат Спорт
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