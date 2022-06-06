Итоги голосования на референдуме подведены в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 67,68 процента жителей Атырауской области проголосовали на республиканском ​ референдуме по внесению изменений в Конституцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для проведения референдума ​ по внесению изменений в Конституцию Республики Казахстан в регионе был создан 261 участок, из которых 11 – закрытые. На участках работали 1200 наблюдателей.

Были созданы все условия для голосования на референдуме лиц с ограниченными возможностями. Специальная группа посещала пожилых людей, чтобы они могли проголосовать дома. А к организации голосования людей, работающих вахтовым методом, привлекались 43 участковые комиссии.​ Действовали 15 пунктов голосования для граждан из различных регионов республики, работающих в области вахтовым методом. «Их внесенных в списки для голосования почти 400 тысяч человек, свой выбор сделали 67,68% жителей региона», - сообщили в территориальной избирательной комиссии.