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    Итоги голосования на референдуме подведены в Атырауской области

    6 Июня 2022, 00:31

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 67,68 процента жителей Атырауской области проголосовали на республиканском ​ референдуме по внесению изменений в Конституцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для проведения референдума ​ по внесению изменений в Конституцию Республики Казахстан в регионе был создан 261 участок, из которых 11 – закрытые. На участках работали 1200 наблюдателей.

    Были созданы все условия для голосования на референдуме лиц с ограниченными возможностями. Специальная группа посещала пожилых людей, чтобы они могли проголосовать дома. А к организации голосования людей, работающих вахтовым методом, привлекались 43 участковые комиссии.​ Действовали 15 пунктов голосования для граждан из различных регионов республики, работающих в области вахтовым методом. «Их внесенных в списки для голосования почти 400 тысяч человек, свой выбор сделали 67,68% жителей региона», - сообщили в территориальной избирательной комиссии.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Конституция Общество Референдум
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