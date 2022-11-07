Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Итальянку выдворили за пределы Казахстана за двойное гражданство

    7 Ноября 2022, 12:18

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области гражданка Италии выдворена за пределы страны. Причина - двойное гражданство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента полиции Костанайской области, несмотря на большие штрафы и ужесточение ответственности за несообщение в установленные сроки и использование документов гражданина Республики Казахстан лицами, утратившими гражданство страны, такие факты все еще имеются.

    «К примеру, в октябре 2022 года, сотрудниками миграционной службы на территории областного центра установлена гражданка Италии, которая с 2017 года нарушала законодательство в сфере гражданства, — сообщил начальник миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат Дутпаев. — В связи с несообщением в установленные сроки о факте получения иностранного гражданства гражданином Республики Казахстан, 4 ноября текущего года специализированным судом по административным делам города Костаная гражданка Италии привлечена к административной ответственности, с наложением взыскания в виде выдворения за пределы Казахстана».

    В ведомстве напомнили, что законодательно гражданам необходимо уведомлять органы внутренних дел либо заграничные учреждения РК в течение 30 календарных дней с момента приобретения гражданства иного государства.

    Так, за 10 месяцев 2022 года за аналогичные правонарушения к административной ответственности привлечены 56 человек, из которых 12 выдворены за пределы страны, с ограничением права в течение 5 лет въезжать на территорию РК.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Незаконную деятельность 7 игровых точек пресекли в Туркестанской области
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане