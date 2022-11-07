Итальянку выдворили за пределы Казахстана за двойное гражданство

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области гражданка Италии выдворена за пределы страны. Причина - двойное гражданство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции Костанайской области, несмотря на большие штрафы и ужесточение ответственности за несообщение в установленные сроки и использование документов гражданина Республики Казахстан лицами, утратившими гражданство страны, такие факты все еще имеются.

«К примеру, в октябре 2022 года, сотрудниками миграционной службы на территории областного центра установлена гражданка Италии, которая с 2017 года нарушала законодательство в сфере гражданства, — сообщил начальник миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат Дутпаев. — В связи с несообщением в установленные сроки о факте получения иностранного гражданства гражданином Республики Казахстан, 4 ноября текущего года специализированным судом по административным делам города Костаная гражданка Италии привлечена к административной ответственности, с наложением взыскания в виде выдворения за пределы Казахстана».

В ведомстве напомнили, что законодательно гражданам необходимо уведомлять органы внутренних дел либо заграничные учреждения РК в течение 30 календарных дней с момента приобретения гражданства иного государства.

Так, за 10 месяцев 2022 года за аналогичные правонарушения к административной ответственности привлечены 56 человек, из которых 12 выдворены за пределы страны, с ограничением права в течение 5 лет въезжать на территорию РК.



