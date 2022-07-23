IT сфера выходит на новый уровень - казахстанскому рынку труда требуются программисты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - IT сфера выходит на новый уровень. Все больше компаний нуждаются в грамотных программистах и разработчиках. По данным онлайн-платформы по поиску работы и подбору персонала HeadHunter, по отношению к 2021 году на 57% увеличилось количество вакансий в сфере IT. Все больше соискателей также готовы попробовать свои силы в искусстве цифр и данных. Корреспондент МИА «Казинформ» собрал всю актуальную информацию о развитии информационных технологий в нашей стране - какие кружки существуют, какие вузы обучают по этому направлению, какова сумма заработной платы и как стать хорошим IT-специалистом.

По отношению к прошлому году на 398% увеличилось количество резюме в сфере IT. Однако хорошими «айтишниками» становятся не все. В этой сфере важна практика, считают эксперты. Поэтому современные родители предпочитают для своих детей кружки, связанные с информационными технологиями. Так, постепенно растет новая плеяда IT-специалистов, программистов и веб-разработчиков.

Тренд к усложнению

Султан Маликов – эксперт в области IT и программирования, основатель компании ABC Design. За время деятельности в IT-сфере Султан Маликов заметил тренд к усложнению – компании начали заказывать разработку сложных сайтов. Они хотят не просто создавать, а делать цифровую трансформацию бизнеса.

«В 2014-2015 годах у людей был интерес к сайтам эконом-класса. Им хотелось делать простые сайты. Они не до конца понимали, для чего нужен сайт. Сейчас же компании начали цифровую трансформацию бизнеса. Это новый тренд. Многие компании оцифровывают рабочие процессы. Простой пример – логистика. Мы пользуемся разными курьерскими службами. Сейчас для одной компании в Алматы будем разрабатывать платформу, чтобы через мобильное приложение казахстанцы могли заказывать курьера. Он приходит, оплачивает, забирает посылку и видит через приложение или сайт, кому и куда доставить товар. Многие компании для удобства своих клиентов запускают такие платформы. Таким образом, цифровизация позволяет не потерять клиентов. То есть, заказчики чувствуют своих клиентов», - пояснил эксперт.

Как пандемия сказалась на развитии IT-сферы

Пандемия и «удаленка» обострила необходимость в онлайн-площадках и мобильных приложениях, а значит, и в айтишниках. Незаметно влилась в нашу жизнь «удаленка», доставка еды и продуктов, онлайн-концерты, совещания, посещение музеев. Все это, безусловно, плоды цифровизации. Люди осознали, как важно, а самое главное, удобно работать в режиме онлайн.

Из десяти студентов только один может интересоваться IT-сферой

Султан Маликов считает, что в этой сфере самое главное – практика. Обучаясь в университете, нужно не просто просиживать пары, следует изучать азы программирования. К слову, он сотрудничает с рядом ВУЗов в Нур-Султане.

«Из десяти студентов может отмечаться только один, кто действительно увлечен этой сферой. IT - такая же важная отрасль, как медицина. Нужно постоянно практиковаться и оттачивать навыки. В Интернете очень много курсов, занятий, мастер-классов. Многие приходят после университета с дипломом, но без знаний. В нашей сфере диплом ничего не решает, абсолютно ничего. IT-сфера – это огромное количество разных программ, модулей, решений. Нужно знать, под какую задачу что подходит. В наших университетах обучают базовым основам, а все это нужно закреплять на практике», - отметил Султан Маликов.

За пять лет технологии умирают

Одним из новшеств в IT-сфере эксперт отметил тренд «мультивселенная».

«Сейчас активно развивается виртуальная реальность. Она превращается в новую социальную сеть. В наших вузах вообще не обучают и не преподают этому. Раньше была технология флеш-анимации. Самые дорогие сайты создавались с использованием технологии флеш. Появились компьютерные игры, мультфильмы, а потом флеш потеряла актуальность. За пять или десять лет технологии умирают. Обучение в вузах IT-сфере пять лет - это маленький срок. Вузы мало внедряют новые технологии в свое обучение. Им нужно постоянно следить за прогрессом», - считает Султан.

Сколько зарабатывают IT-специалисты

Эксперт в поиске студентов, которые заинтересованы и действительно хотят посвятить себя IT-сфере. Поэтому они охотно принимают студентов на работу.

Средняя заработная плата IT-специалистов – 200-350 тыс. тенге. Стажеры в среднем получают от 100 до 150 тыс. тенге. Опытные же специалисты от трех лет зарабатывают 350-700 тыс. тенге. Высококвалифицированные специалисты – больше 1 млн тенге. Платформа HeadHunter выбрала 40 предложений в Алматы и Нур-Султане, международных компаний с возможностью удаленной работы. Работодатели готовы заплатить от 400 тыс. до 700 тыс. тенге PHP-программисту в Алматы. Программисту IC - от 200 тыс. до 800 тыс. тенге. Системному администратору – до 400 тыс. тенге на руки. В Нур-Султане PHP-программисту готовы заплатить от 300 тыс. до 450 тыс. тенге до вычета налогов. Графическому дизайнеру - от 300 тыс. тенге на руки, аналитику качества данных - от 400 тыс. тенге. Программисты IC в Нур-Султане получают до 1 млн 500 тыс. тенге.

Цифровая грамотность школьников

В стране IT-сфере обучают уже с раннего детства. По информации Министерства просвещения, в школах действуют 3 810 кружков научно-технического творчества: авиа-, судо-, ракето-, автомоделирование, робототехника. Свыше 78 тыс. школьников посещают эти кружки. Основам технического творчества (авиа-, судо-, ракето-, автомоделирование, робототехника и др.) около 18 тыс. детей обучаются в 20 станциях и центрах юных техников.

«Сейчас открываются различные кружки для развития IT-skills школьников. Родители понимают, насколько важно отдавать ребенка на такие секции. Даже если он не станет в будущем программистом, эта база понадобится ему на всю жизнь. Детям должно быть интересно, не нужно их пугать сложными вещами, не нужно грузить сложным программированием с детства. Поэтому было бы хорошо, если бы в форме игры мягко прививали интерес к IT-сфере»,- рекомендует Султан Маликов.

«Всего по стране функционируют 39 школ c IT-направлением, в которых обучаются 54 587 учащихся. В системе среднего образования разработаны и утверждены типовые учебные программы по предмету «Цифровая грамотность» для 1-4 классов. В учебную программу 1-4 классов включен язык программирования SCRATCH, предназначенный для обучения детей этого возраста алгоритмическому построению и программированию в игровой форме. Название предмета «Информационно-коммуникационные технологии» изменено на «Цифровую грамотность». В типовой учебной программе предмета «Информатика» 5-9 классов изучается язык программирования Python с 6 класса, который является одним из самых популярных языков программирования. Кроме того, в учебной программе расширены темы, связанные с 3D-моделированием, добавлены темы по изучению 3D-принтинга», - поделился вице-министр просвещения РК Айбат Ильясов.

Типовая учебная программа предмета «Информатика» в 10-11 классах разработана с учетом современных тенденций развития IT-сферы. В программу обучения включены IT STARTUP, виртуальная и дополненная реальность, искусственный интеллект, технология блокчейна, разработка мобильных приложений: умный дом, BigData - темы больших объемов данных.

В 2021 году на международной олимпиаде по информатике среди 88 стран – участников Казахстан занял 27-ое место. Все 4 участника стали обладателями бронзовой медали.

Подготовка кадров и прием в колледжи осуществляются по трем специальностям IT направления: «Вычислительная техника и информационные системы», «Системы информационной безопасности», «Программное обеспечение».

Султан Маликов считает, что программирование - это та профессия, где важно, что вы знаете и умеете, а не то, что у вас диплом.

«Существует огромное количество различных онлайн школ и курсов, где за 4-6 месяцев вы можете подтянуть свои знания по front-end и back-end в случае если вы хотите стать веб-программистом. Если же вы хотите разрабатывать программы, то вам необходимо изучать C++», - пояснил эксперт.

ТОП-вузов, обучающих веб-программированию

Лучшими вузами, обучающими веб-программированию, Султан Маликов выделил Назарбаев Университет, Международный Университет Информационных Технологий, Казахстанско-Турецкий Университет имени Сулейман Демиреля, Казахстанско-Британский технический университет, Алматинский университет Менеджмента, Университет Международного Бизнеса, Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби.

В прошлом году 15 177 абитуриентов поступили на обучение по IT-направлениям. Из них прием по государственному образовательному заказу составил 8 498. В прошлом году по IT-направлениям обучились и закончили 9147 студентов.

В стране 76 вузов осуществляют подготовку IT кадров. В рамках академической и управленческой свободы вузы самостоятельно разрабатывают образовательные программы. Для этого формируется реестр образовательных программ, куда внесено 537 программ по информационно-коммуникационным технологиям, в том, числе 33 инновационных и 172 новых программ.

Новые профессии, связанные с IT-отраслью

К примеру, Казахским национальным университетом им. аль-Фараби запущена образовательная программа «Цифровая экономика», Восточно-Казахстанским техническим университетом им. Д. Серикбаева «Медицинский инжиниринг» и др.

Таким образом, сегодня IT-навыки применяются практически во всех сферах экономики.

Программная инженерия, вычислительная техника, ИТ в здравоохранении, прикладная информатика в дизайне, бизнес-аналитика и управление IT-проектами, администрирование систем и сетей, кибербезопасность, информационные системы в нефтегазовой отрасли, компьютерные системы управления и робототехника, информационная безопасность, инфокоммуникационные системы и сети, автоматизация и управление производством, математическое и компьютерное моделирование, технология искусственного интеллекта – это новые профессий по которым можно обучиться.

В атласе новых профессий выделено шесть трансформирующихся и 40 новых профессий по информационно-коммуникационным технологиям. Вузами с начала учебного года было привлечено более 2 тыс. IT специалистов.

Согласно атласу появляются следующие новые профессии в IT-отрасли: архитектор периферийных вычислений, консультант ИТ-этики, киберследователь, проектировщик искусственных нейронных сетей, инструктор по киборгизации, квантовый криптолог, тьютор цифрового развития (Talent manager), киберпротектор, кибер-скиллингер - конструктор цифровых навыков.

На базе вузов созданы более 30 центров компетенций, где можно пройти курсы повышения квалификаций.

К примеру, Cisco Dulaty University, ТОО IQYZMET, СІТС-BOLASHAK, учебная лаборатория «Информационная безопасность», центр IT-компетенций, Академия HUAWEI ИКТ, «IT-центр Олимпиадной подготовки SU», «Huawei ICT Academy», IT club, StarUp Linkside, DASSAULT SYSTEMES, Apple Competency Center – подготовка IOS разработчиков; Quant Robotics – подготовка специалистов по электронике и т.д.

В 2023 году вузами планируется открытие 10 центров компетенций, заключены меморандумы о партнерстве с IT-организациями. Также в Astana IT университете осуществляются сертифицированные курсы компании CISCO, Huawei, Microsoft, Amazon, Samsung, Kaspersky. Аналогичные курсы имеются в других вузах.

К примеру, в Satbayev University функционирует Институт автоматики и информационных технологий, который готовит ІТ-специалистов по следующим направлениям: компьютерные науки, кибернетика, математика и информационная безопасность, автоматизация и роботизация, робототехника и мехатроника, биомедицинская инженерия, телекоммуникации, electronic and electrical engineering, космическая техника и технологии.

Как стать хорошим IT-специалистом

Эксперт в области IT- и программирования Султан Маликов считает, что не стоит сразу изучать сложные языки программирования. Гораздо правильнее освоить основные языки верстки: html, css, js и т.д.

«Если вы хотите стать хорошим веб-программистом, лучшим вариантом будет прохождение онлайн курсов с преподавателем и просмотр YouTube роликов на тему программирования. Важно понимать, что программирование – это, прежде всего, постоянная практика. В работе вам часто придется сталкиваться с нестандартными проблемами, изменяющимся техническим заданием от Заказчика, а значит важно знать популярные модули и расширения, ведь писать каждый раз код с нуля - очень затратно и порой не имеет смысла», - заключил эксперт.