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    Историю японской любви представят в театре «Астана Опера»

    28 Мая 2023, 04:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Яркие молодые вокалисты, слушатели Международной оперной академии Astana Opera продолжают покорять большую сцену. Так, значимые дебюты академистов ожидаются в одной из самых знаменитых мировых опер – «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини, которая будет представлена вниманию публики в «Астана Опера» 31 мая и 1 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

    Лауреат престижных международных конкурсов баритон Азат Малик готовит партию американского консула Шарплеса.

    «Прежде всего, отмечу, что Джакомо Пуччини – один из моих самых любимых композиторов. Давно хотел включить в свой репертуар роль Шарплеса, и вот появилась такая возможность, чему я очень рад. Поистине опера «Мадам Баттерфляй» завораживает красотой, гениальной музыкой и драматическим сюжетом. По сей день опера является самой исполняемой во всем мире. К сожалению, Шарплес не в силах повлиять на ситуацию. Считаю, что очень тяжело быть свидетелем всех несправедливостей, происходящих с юной Чио-Чио-сан, ведь искренние и чистые чувства обернулись для нее трагедией, хотя мой герой в начале знакомства пророчил такой исход и предупреждал Пинкертона», - рассказал Азат Малик.

    «Надо заметить, что в моем репертуаре есть партии в еще одной великой опере Дж. Пуччини – «Богема». Это роль Марселя, с ней я выходил на сцену нашего театра «Астана Опера», и образ Шонара, который я представил в 5 спектаклях в 100-летней юбилейной постановке художника-сценографа Густава Олаха в Венгерском государственном оперном театре в г. Будапешт. Также выступал с отдельными ариями из многочисленных шедевров выдающегося композитора: с арией Леско из оперы «Манон Леско», арией Гульельмо из оперы «Вилли» и другими. Поэтому подготовка к роли Шарплеса не вызывает особых трудностей с вокальной точки зрения, а вот над образом работаю каждый день, чтобы глубже раскрыть его и донести до зрителя», - поделился артист.

    Кроме того, в дни выступлений партии Принца Ямадори и Бонзы, дяди Чио-Чио-сан, готовятся представить лауреаты международных конкурсов баритон Динмухамед Кошкинбаев и бас Жандарбек Еркинбаев.

    Симфонический оркестр, хор, солисты оперной труппы и артисты миманса «Астана Опера» выступят под управлением Руслана Баймурзина. Музыкальный руководитель постановки – главный дирижер театра заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК всемирно известный маэстро Алан Бурибаев, хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов, директор оперной труппы – заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов, ассистент режиссера-постановщика – лауреат международных конкурсов Еренбак Тойкенов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Культура Астана Опера
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