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    Историю семьи через спецархив СКО восстановили более 200 человек

    23 Мая 2022, 20:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В специальном государственном архиве департамента полиции Северо-Казахстанской области хранятся материалы по лицам, подвергшимся репрессиям в 30-50-е годы прошлого века, фильтрационные материалы в отношении бывших военнопленных и репатриированных из Германии граждан бывшего СССР, уголовные дела в отношении лиц, не подлежащих реабилитации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы полицейского ведомства, с 2014-го года архив выдал 221 справку по уголовным делам в отношении незаконно репрессированных казахстанцев и по фильтрационным материалам.

    «За уникальными документами в спецархив полиции неоднократно обращались ученые-историки, педагоги. На днях в архиве побывал Ринат Шаяхметов, внук политического деятеля середины ХХ века Жумабая Шаяхметова. Он познакомился с документами, относящимися к петропавловскому периоду жизни его деда, поблагодарил работников архива за возможность прикоснуться к подлинным историческим документам, без которых невозможно ощутить дух минувшей эпохи», - сообщили в пресс-службе.

    Главный специалист группы спецархива Эльмира Валиулина отметила, что каждый человек может получить архивную справку о своем родственнике — реабилитированном или бывшем военнопленном. Для этого нужно подать заявление на портале электронного правительства.

    Обращаются в спецархив не только граждане Казахстана, но и других государств.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область История Казахстана МВД РК Регионы Казахстана Общество
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