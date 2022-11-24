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    Историко-культурное наследие Актюбинской области исследуют ученые-археологи

    24 Ноября 2022, 22:23

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Научную экспедицию по исследованию историко-культурного наследия Актюбинской области создадут в Актобе. Такое предложение сделал аким региона Ералы Тугжанов сегодня в ходе III международной конференции «Арало-Каспийский регион в истории и культуре Евразии», которая открылась сегодня в университете имени Кудайбергена Жубанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главной целью научной конференции стало освещение выдающегося значения Арало-Каспийского региона в истории и культуре степной Евразии. Мероприятие призвано сыграть особую роль в расширении и углублении научных исследований в регионе, в осмыслении и сохранении для потомков богатейшего историко-культурного наследия.

    Исследования археологов пообещал поддержать аким области.

    «На территории Актюбинской области находится более 1000 объектов историко-культурного наследия. Это бесценное сокровище нашего государства. Я предлагаю провести здесь большую исследовательскую работу. Предлагаю создать научную экспедицию, есть ряд предложений, которые я готов поддержать», - сказал аким области Ералы Тугжанов.

    По словам профессора Серика Ажгали, Казахстан является полноценным наследником великой степной цивилизации наряду с Монголией. Культура и быт казахов были неразрывно связаны с повседневными потребностями, выработаны исходя из древнего опыта предков.

    «В казахской народной традиции изобретение юрты приписывается Огуз хану, равно Огуз кагану. Создание классической сборно-разборной юрты относится как минимум к древнетюркской эпохе. Юрта явилась важнейшей материальной базой в жизни кочевых этносов. Получили распространение различные ее модификации - тюрская, монгольская и другие», - говорит С.Ажгали.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область История Казахстана Археология
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