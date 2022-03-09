Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Историей успеха поделилась глава национальной сборной РК по паратхэквандо Мерует Тлебалды

    9 Марта 2022, 20:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Своей историей успеха на открытии выставки «Вдохновляясь примером» поделилась начальник национальной сборной по паратхэквондо, сотрудник Национального паралимпийского комитета Меруерт Тлебалды. Девушка призвала людей с ограниченными возможностями не опускать руки и стараться реализовать себя в различных сферах деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в ходе открытия выставки состоялась беседа с успешными казахстанскими женщинами, реализовавшими себя в спорте, науке, медицине. Приглашенными гостями вечера стали Ботагоз Каукенова - доктор медицины, биолог, руководительница MedSupport.kz. Меруерт Тлебалды - начальник национальной сборной по паратхэквондо, сотрудник Национального паралимпийского комитета. Асия Ермухамбетова - PhD в химической инженерии, соосновательница и председательница объединения молодых ученых «Young Researchers Alliance».

    «Очень приятно быть гостьей на данном мероприятии. У меня много наград и побед, но это не столь интересно, как моя история. Я родилась в Урджаре в Восточно-Казахстанской области. Раньше я стеснялась говорить, но теперь готова это озвучивать. Когда я появилась на свет, моим родителям сказали: «У вас родился ребенок с ДЦП. Она никогда не будет разговаривать, лучше от нее отказаться и жить своей жизнью». Но мои родители ответили, что не оставят своего ребенка. Потом у меня была долгая реабилитация. Как вы видите, я могу разговаривать, ходить. Я окончила школу, КИМЭП, работаю. Я сама себя реализовываю», - поделилась начальник национальной сборной по паратхэквондо.

    Меруерт Тлебалды отметила, что через спорт они помогают женщинам и мужчинам показывать, насколько они могут достигать успехов, зарабатывать, реализовывать себя как личности.

    «Не нужно жалеть себя и не нужно говорить, что ты инвалид. Надо трудиться и развиваться. Только труд дает плоды. Нужно трудиться, чтобы добиться каких-то результатов. Со стереотипами не нужно бороться. Их нужно принять. Я такая, какая я есть. Меня не изменишь. Я не человек, который кричит о том, что что-то несправедливо. Необходимо стремиться к своей цели, невзирая ни на что. Я была в составе делегации на нескольких паралимпийских играх. Наши спортсменки получили две медали. Я знаю и люблю их. Они реализовали себя как мамы, жены и спортсменки. Мне хочется, чтобы о них знали. В моей команде есть Камила – единственный член команды, остальные мужчины. Она призер чемпионата мира по паратхэквандо. Вместе с ней в прошлом году ездили в Токио. Она была участницей игр», - отметила сотрудница НПК.

    Напомним, посольство Королевства Нидерландов в Казахстане и представительство Европейского Союза в Казахстане при поддержке «ООН-Женщины» открыли выставку по случаю Международного женского дня.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Спорт Лица Казахстана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Команда Казахстана по фехтованию завоевала «серебро» ЧА
    «Астана» может сыграть с загребским «Динамо» во втором раунде отбора Лиги Чемпионов
    Как выглядят спортивные арены Азиатских игр в Китае
    Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в Книгу рекордов Гиннесса
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог