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    Исторической задачей назвал Президент овладение казахским языком всеми гражданами страны

    27 Апреля 2023, 11:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стратегическим направлением нашей политики остается вопрос овладения государственным языком всеми гражданами. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахский язык выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования. Это историческая задача, которую предстоит решить не только профильным министерствам, но и всем обществом, не допуская при этом инсинуаций и ажиотажа, а действуя благоразумно и поступательно», - сказал Касым-Жомарт Токаев на сессии АНК.

    При этом подчеркнул Глава государства, граждане, не изучавшие государственный язык и не владеющие им в требуемом объеме, ни в коем случае не должны ущемляться по языковому принципу.

    «В то же время в нашем обществе изучение государственного языка, стремление овладеть им должно стать повседневной нормой. Казахский язык только тогда станет популярным, когда усилится его востребованность. В конце концов, владение различными языками – это признак культуры каждого человека. А овладение государственным языком, тем более родным казахским языком, – это показатель того, насколько развит в культурном отношении тот или иной гражданин, насколько развита в нем гражданская ответственность, в конце концов, насколько он патриотичен», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    «В целом, вокруг государственного языка необходимо поддерживать положительную и позитивную атмосферу. Важно понимать, что все дискуссии по языковому вопросу носят не этнический, а гражданский и политический характер», - добавил Президент.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана АНК Видео Общество
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