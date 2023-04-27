Исторические объекты посетили участники форума «ZHEIF-2023» в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Возможности и перспективы развития туристического сектора Жамбылской области обсуждали участники международного инвестфорума «Zhambyl Investment and Economic Forum-2023», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Делегация гостей «ZHEIF-2023» посетила выставку жамбылских ремесленников «Тараз - город мастеров». Десятки местных умельцев представили свои лучшие работы - изделия из глины, кожи, шерсти, дерева.

На выставке демонстрировались изготовленные жамбылскими мастерами национальные костюмы, сумки, вязанные игрушки, музыкальные инструменты, конская упряжь. Зарубежные гости высоко оценили работу жамбылских ремесленников, подчеркнув, что это направление имеет огромный потенциал в регионе.

Как сообщалось ранее, Тараз первым из городов Казахстана вошел во Всемирный список городов ремесленников. В 2022 году Тараз подал заявку на включение во Всемирный список городов ремесленников, в июле областной центр посетили 12 международных экспертов, высоко оценивших возможности развития ремесленничества, а также туристический потенциал жамбылского региона. В октябре 2022 года в Таразе стартовала Международная выставка «Тараз - город ремесленников», в ходе которой состоялось оглашение заключения экспертной комиссии по включению города Тараза во Всемирный список городов ремесленников и подписание меморандумов о сотрудничестве. В областном центре зарегистрировано 78 ремесленников, из которых треть занимается изготовлением войлочных изделий. Город Тараз имеет двухтысячелетнюю историю, в течение которой активно развивалось ремесленничество. Город на Великом Шелковом пути в средние века славился своими искусными мастерами, производившими красочную керамику, ювелирные украшения, шелк, войлок, изделия из металла.

Для гостей форума организовали туристическую экскурсию по историческим объектам Жамбылской области. Величием и загадочностью впечатлил дворцовый комплекс Акыртас, о времени строительства и назначении которого до сих пор спорят историки. Гостей интересовали легенды, связанные с этим местом.

Директор ТОО «Научная организация «АРК» Искандербек Торбеков сообщил, что городище Акыртас является памятником средневековой культуры и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Средневековый недостроенный дворцовый комплекс состоит из более 70 комнат и галереи с 15 колоннами. Он сложен из крупных обработанных каменных блоков. В результате археологических работ около Акыртаса были найдены комплекс караван-сарая и монументальные строения», - отметил специалист.

Атташе по торговле генерального консульства Турции в Алматы Сыддык Кая признался, что поражен масштабом памятника истории и отметил, что ранее не видел ничего подобного.

Представители казахстанских турагентств воспользовались возможностью наладить деловые связи и сотрудничество.

«Уверен, что этот форум позволит привлечь инвесторов в туристическую отрасль жамбылского региона. Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с экономическими возможностями области, с амбициозными проектами местных предпринимателей», - отметил председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков.

Зарубежных участников форума также познакомили с другими историческими и культурными объектами региона - это мавзолеи Айша-биби и Карахана, археологический парк «Көне Тараз», исторический комплекс Тектурмас.

По мнению многих представителей отечественного турбизнеса, никакой другой регион Казахстана не одарен так щедро историческими и археологическими памятниками, как Жамбылская область, в которой есть еще и полный набор природных климатических зон - от песчаных пустынь с барханами до альпийских лугов с разнотравьем и заканчивая снежными вершинами. В Жамбылской области можно развивать такие виды туризма, как историко-культурный, археологический, экологический (охота, рыбалка, агротуризм), детско-юношеский, медицинско-оздоровительный, экстремальный.

Как отмечалось, Международный инвестиционный форум в Таразе должен стать площадкой для установления деловых контактов, изучения потенциальных инвестиционных возможностей с зарубежными и республиканскими предприятиями и организациями. Участниками «ZHEIF-2023» стали представители ведущих международных и отечественных компаний, инвесторы, эксперты и лидеры мнений, а также представители отраслевых министерств, руководители квазигосударственных компаний.



