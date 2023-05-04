Историческая декларация и увеличение товарооборота: итоги встречи лидеров Казахстана и Таджикистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня главным событием дня стал визит Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан. Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично встретил лидера Таджикистана в аэропорту, далее гостя принимали в Акорде. О чем договорились президенты двух стран, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

30 лет успешного сотрудничества

Казахстан и Таджикистан – стратегические партнеры. Соглашение о стратегическом партнерстве было подписано в 2015 году. Но дипломатические отношения между двумя государствами стали развиваться много ранее – с 7 января 1993 года. В этом году им исполнилось 30 лет. Посольство Таджикистана действует в Астане с июня 1993 года. Дипломатическое представительство Казахстана в Душанбе функционирует с апреля 1998 года, однако статус посольства оно получило в январе 2001 года. Обе страны ранее были советскими республиками. Теперь они взаимодействуют в рамках таких региональных и международных организаций, как ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, обеспечивая стабильное развитие и безопасность в Центральной Азии.

Что касается торгово-экономических отношений, они также развивались поступательно. В 2013 году объем двусторонней торговли достиг $700 млн, странами было выражено намерение довести его до $1 млрд. В 2021 году товарооборот достиг $1,1 млрд. А в 2022 году его уровень составил уже $1,4 млрд. Казахстан является вторым ведущим торговым партнером Таджикистана. Таджикистан закупает у нашей страны зерно, мучные изделия, нефтепродукты. Казахстан закупает у партнера электроэнергию, хлопок, алюминиевые изделия, текстильные материалы.

Историческая декларация о союзническом взаимодействии

Отношения между государствами можно охарактеризовать как братские, тёплые. И сегодня, приветствуя Эмомали Рахмона, Касым-Жомарт Токаев назвал Таджикистан надежным стратегическим партнером Казахстана, а также братским и близким государством.