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    • Исток Темзы впервые в истории пересох из-за жары

    5 Августа 2022 21:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исток сместился на 8 километров ниже от прежнего места начала реки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The Guardian.com.

    Руководитель по вопросам политики и науки экологической организации Rivers Trust доктор Роб Коллинз сказал, что истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли и теперь на расстоянии более 5 миль (8 километров) вниз по течению едва можно различить слабый поток воды.

    Темза расположена в южной части Великобритании. Ее длина составляет 330 километров.

    В июле в Великобритании зафиксировали аномальную жару. Температура 19 июля побила предыдущий рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса. В Великобритании июль стал самым засушливым с 1935 года. Несколько компаний водоснабжения объявили об ограничениях пользования водой, которые затронули миллионы людей.

    Аномальная жара также стоит во Франции и Испании. В городе Белен-Белье термометр поднялся до 39,6° C. Температура в 38°C была зафиксирована в Тулузе (юг) и Лионе (юго-восток), 36°C в Страсбурге (восток) и 35°C в Париже.

    По данным испанских синоптиков, в ночное время температура не опускается ниже 20°C в нескольких районах восточной и южной Испании, вероятно из-за высокой температуры воды Средиземного моря, которая на 3-4°C выше нормы.


    Фото: www.theguardian.com
    #Великобритания #Европа #Мировые новости
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