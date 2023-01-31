Источник запаха гари пытаются установить в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау приступили к поиску источника неприятного запаха гари, который горожане впервые почувствовали 29 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первые сообщения о запахе гари в разных районах Атырау в социальных сетях появились 29 января. Сегодня горожане стали сопровождать свои посты фотографиями, на которых видно, что небосклон со стороны Каспийского моря, где часто горят тростниковые заросли, заволокло дымкой. В ДЧС факт пожара на побережье отрицали.

«Оперативный дежурный департамента связался по телефону с заместителем начальника государственного природного резервата»Ак Жайык». По его словам, на территории заповедника не зарегистрировано ни одного пожара», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.



Однако вечером в ДЧС признали, что запах гари в городе есть.

«Около 19:20 сотрудники ДЧС Атырауской области провели разведку территорий Элеваторная, АО «АНПЗ» и исправительной колонии. Горения не обнаружено. 30 января в 20:00 из-за наступления темноты разведка была прекращена. 31 января 2023 года 15 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Атырауской области продолжат разведочные работы с целью выявления очагов пожаров», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.



