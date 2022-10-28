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    Исполком СНГ прорабатывает возможности сближения с другими странами

    28 Октября 2022, 13:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов подвел основные итоги председательства Казахстана в СНГ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году Казахстан председательствует в СНГ. В рамках реализации нашего председательства проведена практическая работа по углублению взаимодействия во всех направлениях. Ее мы осуществляли по сложившейся в СНГ преемственности и в соответствии с основополагающими документами организации. Итогом совместной работы стало проведение заседания всех уставных и отраслевых органов СНГ с реализацией комплекса соответствующих мероприятий», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании Совета глав правительств стран СНГ.

    Премьер-Министр выразил признательность сопредседателям – Республике Беларусь и Кыргызской Республике за содействие в работе.

    «Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на недавнем заседании Совета глав государств Содружества инициировал учреждение новых институтов – наблюдателя и партнера СНГ. Исполком совместно со сторонами уже занимается проработкой этой важной идеи. Результатом данной работы должно стать создание новых возможностей для сближения СНГ с другими странами и международными структурами», - добавил глава Кабмина РК.

    Ранее сообщалось, что в Астане сегодня началось заседание Совета глав правительств государств-членов СНГ в узком составе. На заседании рассмотрели ряд вопросов: экономическое взаимодействие в СНГ; Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций; проведение очередного заседания Совета глав правительств СНГ и другие.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    СНГ Правительство РК Премьер-министр РК Сотрудничество Алихан Смаилов
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