Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Использовать промотходы при строительстве дорог поручено предприятиям Павлодарской области

    2 Декабря 2022, 13:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 7,5 млн тонн промышленных отходов образуется ежегодно в Павлодарской области. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев в ходе встречи с общественностью Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В области ежегодно образуется и размещается в золоотвалах порядка 7,5 млн тонн отходов, что создает дополнительно антропогенное воздействие на окружающую среду. В этой связи, ведется определенная работа по переработке промышленных отходов. К примеру, на Аксуском заводе ферросплавов «ТНК «Казхром» перерабатывается шлак высокоуглеродистого феррохрома завода. В первом полугодии этого года переработано 594,6 тыс тонн шлака. Павлодарский нефтехимический завод перерабатывает нефтешлам мощностью 26,5 тыс тонн в год, что соответствует 91% ежегодного объема образования нефтешламов. Также отходы производства АО «Алюминий Казахстана» используются при строительстве и ремонте дорог», – сказал С.Брекешев.

    Министр подчеркнул, что это только частные примеры. Предприятиям области совместно с акиматом, АО «Казавтожол» и департаментом экологии необходимо рассмотреть возможность вторичного использования отходов при строительстве автомобильных дорог.

    В ходе своего выступления С.Брекешев также сообщил, что из общего объема выбросов по республике около 30% процентов приходится на Павлодарскую область. Наибольшие объемы выбросов приходятся на предприятия топливно-энергетического комплекса, металлургии и нефтехимии.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Павлодарская область Экология Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Поэтапное подключение отопления продолжается в Экибастузе
    Озеро площадью в 6 га неожиданно образовалось в Атырауской области
    Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю
    Авария в Экибастузе: О ситуации с больницами и пациентами в городе рассказала Ажар Гиният
    Популярное
    1 30 депутатов поддержали кандидатуру Ерболата Досаева на должность акима Алматы
    2 Восстановить тепло в Экибастузе к завтрашнему дню рассчитывает областной акимат
    3 Ерболат Досаев назначен акимом Алматы
    4 Актобе будет развиваться как город-миллионник
    5 Апелляционный суд пересмотрел дело по Малому Талдыколю
    Новости партнеров