Использовать коноплю в промышленности и медицине предложили в прокуратуре Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Жамбылской области презентовала проект «Противодействие наркопреступлениям», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Природные плантации дикорастущей конопли в печально знаменитой Шуской долине, являющейся серьезным источником наркоугрозы, а также транзитные пути наркотических средств через территорию Жамбылской области – одни из самых сложных проблем региона. Для их решения принимаются комплексные меры.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области, на межведомственном совещании, в котором приняли участие руководители всех заинтересованных государственных органов, прокуратура области презентовала проект «Противодействие наркопреступлениям». Основная цель проекта - профилактика и снижение количества наркопреступлений, а также изъятие наркотических средств из незаконного оборота и недопущение их распространения по стране.

«Проблема наркопреступности является актуальной не только для Жамбылской области, но и для всей республики, с учетом близости нашей страны с Кыргызстаном, через который из Таджикистана и Афганистана осуществляется наркотрафик. На территории всем известной Шуской долины в природных условиях произрастает дикорастущая конопля, являющаяся сырьем для изготовления ряда наркотических средств. Наркобизнес оказывает все более разрушительное воздействие на общество, стимулирует рост преступности и насилия», - констатировали участники совещания.

Как отметил прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров, в первую очередь необходимо ликвидировать организованные преступные группы, образовавшиеся с целью сбыта наркотиков, необходимо обеспечить жесткий заслон на Государственной границе, где особое внимание надо обратить на пресечение фактов поставки синтетических наркотиков.

«Помимо этого, необходимо вернуться к инновационным проектам и научным исследованиям в области использования дикорастущей конопли в промышленных или медицинских целях, - сказал Нургалым Абдиров. - Работа проекта не должна быть разовой и краткосрочной компанией. Заложенные в нем положения в дальнейшем должны работать самостоятельно, на автоматической основе, и в корне исправить ситуацию с наркопреступностью».

По информации пресс-службы надзорного органа, распоряжением прокурора Жамбылской области создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли руководители заинтересованных государственных органов и опытные сотрудники, которым поручено обеспечить надлежащий заслон наркопреступности.

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