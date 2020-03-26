Испания стала второй страной по смертности от коронавируса

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Число смертей, связанных с Covid-19, в Испании за сутки выросло на 738. Таким образом, страна «опередила» Китай и стала второй в мире по смертности от коронавируса после Италии. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на EFE.

В среду представители органов здравоохранения Испании сообщили, что с начала вспышки коронавируса в стране умерли 3434 человека – опередив Китай с 3281 смертельными случаями.

Стоит отметить, что на сегодня в Италии зафиксировано наибольшее число смертельных случаев от нового коронавируса - более 6500.

В среду министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья объявил о новом соглашении с Китаем о поставке сотен миллионов предметов медицинского назначения.

Он сказал, что в результате сделки Испания получит 550 миллионов масок, 5,5 миллионов наборов для проведения быстрого теста на коронавирус и 11 миллионов пар перчаток в течение следующих четырех-восьми недель. Он также сообщил, что помимо этого, Испания осуществляет отечественное производство всех вышеупомянутых предметов.

Контракт с Китаем, стоимостью 432 миллиона евро (466 миллионов долларов), был заключен после телефонного разговора между премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом Китая Си Цзиньпином.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду объявила, что через две недели Европейский союз осуществит поставку защитных перчаток, масок и спецодежды в испанские больницы. Она добавила, что Испания может претендовать на 11 миллиардов евро из чрезвычайного фонда по борьбе с коронавирусом и что 20 миллиардов евро уже были утверждены для защиты малого бизнеса и безработных.

Ранее сообщалось о том, что коронавирусом заразилась вице-премьер Испании Кармен Кальво.