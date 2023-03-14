Искусственный интеллект будет блокировать наркосайты - МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каждое седьмое зарегистрированное в этом году наркопреступление связано с продажей наркотиков через интернет. Об этом заявил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас эпоха развития высоких технологий. Наркобизнес также перешел в киберпространство. Широко распространена продажа наркотиков через телеграмм-боты и другие интернет-ресурсы. Например, каждое седьмое зарегистрированное в этом году наркопреступление связано с продажей наркотиков через интернет. Конечно, нами блокируются такие интернет-магазины. В этом году их число составило 604. Однако данная мера не решит проблему кардинально», - сказал во время заседания Правительства Марат Ахметжанов.

По словам министра, новые сайты появляются быстро, а их выявление – процесс долгий. Установление организаторов еще сложнее, потому что они находятся за рубежом.

«Для перекрытия такого незаконного контента необходимо современное аппаратно-программное оборудование. В этой связи, комплексным планом борьбы с наркоманией и наркобизнесом предусмотрено обеспечение соответствующими средствами («Аргус», «Айрис», «Тритон»). Они позволят автоматизировать выявление фактов распространения наркотиков через социальные сети и сайты. Также система «Кибернадзор» обеспечит блокировку сайтов в онлайн-режиме. То есть, искусственный интеллект сам выявляет и немедленно блокирует. Одновременно с этим, он способствует установлению пользователей и организаторов таких сайтов», - сообщил глава ведомства.

Еще одной проблемой, как заявил Марат Ахметжанов, является подпольное производство или изготовление наркотиков. Для их выявления, по его словам, спецподразделения Национальной Гвардии оснащаются дронами. Их задача заключается в проведении воздушной разведки по выявлению в труднодоступных местах посевов конопли, а также обнаружении нарколабораторий при помощи газоанализаторов.



