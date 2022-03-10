Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Исключить право безвозмездной приватизации жилья могут в Казахстане

    10 Марта 2022, 17:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане могут исключить право безвозмездной приватизации жилья. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Даулбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с внедрением новых подходов и справедливого принципа распределения жилья предлагается пересмотреть действующие льготы и приоритеты для отдельных категорий граждан на получение жилищ из государственного жилищного фонда. В соответствии с действующим законодательством предусмотрено безвозмездное получение в собственность занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда определенным категориям граждан», - сказал Еркебулан Даулбаев на презентации проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики».

    Он напомнил, что с 2019 года МИО предоставляют арендное жилище без права выкупа.

    «В этой связи предлагается исключить право безвозмездной приватизации для всех категорий граждан. При этом граждане, имеющие в пользовании жилище из госжилфонда с правом выкупа, но не воспользовавшиеся безвозмездным правом приватизации сохраняют свои права и после принятия законопроекта в силу того, что законы, ухудшающие положение граждан, обратной силы не имеют», - отметил вице-министр.

    При этом, механизм приватизации жилищ по остаточной стоимости остается без изменений.

    Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Даулбаев рассказал о работе по созданию Центра обеспечения жильем.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Жилье Общество МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Система защиты прав потребителей изменится в Казахстане
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    На 20% ежегодно растет количество обращений о нарушениях прав потребителей в Казахстане
    Почему программа льготного автокредитования направлена ​​на обновление автобусного парка
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии