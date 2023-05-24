Исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в области здравоохранения планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Внести изменения по вопросам исключения излишней законодательной регламентации норм в области здравоохранения планируют в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в области здравоохранения» размещен на портале открытых НПА.

«Разработка проекта Закона обусловлена тем, что согласно Указу Президента от 13 апреля 2022 года 872 «О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата» предусмотрены мероприятия по проведению ревизии законодательных актов на предмет излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм, которые в целях оперативности должны определяться Правительством или государственными органами в подзаконных нормативных правовых актах», - поясняется в документе.

Отмечено, что структура законов с учетом ревизии будет содержать основные цели, задачи, принципы; правосубъектность (права, обязанности субъектов) и отношения, регулируемые кодексом или законом; компетенция Правительства по вопросам, требующим коллегиального решения и которые носят межведомственный характер; общая компетенция государственных органов, а также компетенция местных исполнительных и представительных органов в части принятия нормативных правовых актов.

Данный подход позволит разгрузить законы от излишних норм и на уровне подзаконных актов оперативно реагировать на возникающие в стране изменения в части их нормативного регулирования.

Исключение излишней законодательной регламентации норм в области здравоохранения будет проводиться по 6 законодательным актам: Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании», Закон Республики Казахстан «О безопасности пищевой продукции», Закон Республики Казахстан «О биологической безопасности Республики Казахстан», Закон Республики Казахстан «О безопасности игрушек», Закон Республики Казахстан «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями».



