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    Исключить из Конституции полномочия Президента снимать с должностей акимов предложили в РК

    27 Мая 2022, 13:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из Конституции предлагается исключить право Президента снимать с должностей акимов районов, городов, сельских округов. Об этом сообщил Государственный секретарь РК Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас уже на постоянной основе сельские акимы избираются населением напрямую. Идет подготовка к выборности районных и городских акимов. Как уже говорилось, областные акимы будут назначаться на альтернативной основе после голосования депутатов маслихатов. Кроме того, из Конституции предлагается исключить полномочия Президента снимать с должностей акимов районов, городов, сельских округов. Даже предлагается исключить право Президента по отмене либо приостановлению полностью или частично действия актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы. В итоге, акимы станут более самостоятельны и больше ориентированы на интересы населения», - сказал Ерлан Карин.

    Государственный секретарь РК подчеркнул, что это далеко не полный перечень позитивных изменений, которые коснутся каждого казахстанца, если будут приняты поправки в Конституцию.

    «Участие в референдуме – это не только право каждого гражданина. Референдум – это возможность изменить жизнь страны, жизнь свою и близких к лучшему. Не упустите эту возможность», - добавил Ерлан Карин.

    Ранее на своем You Tube канале Государственный секретарь РК разъяснил, что даст Конституционная реформа казахстанцам и какую пользу от конституционных поправок получит конкретный гражданин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Конституция Ерлан Карин Новый Казахстан Референдум
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