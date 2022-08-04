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    • Иранский спутник ДЗЗ запустят с Байконура

    4 Августа 2022 13:31

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с группировкой спутников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, пуск назначен на 9 августа 2022 года с №31 площадки космодрома Байконур.

    По информации пресс-службы Роскосмоса, ракете-носителю «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» предстоит вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям» по заказу Исламской Республики Иран.

    Как стало известно, спутник изготовлен на предприятиях, входящих в «Роскосмос».

    Также в группировку вместе с иранским спутником ДЗЗ в космос будут запущены российские малые спутники - 16 малых космических аппаратов, которые были созданы российскими ведущими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями для научных и технологических исследований.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    #Освоение космоса #Байконур
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