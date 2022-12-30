Иранская шахматистка после ЧМ в Алматы намерена бежать в Испанию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 25-летняя Сарасадат Хадемальшарьех, одна из самых перспективных иранских шахматисток в мире с 2012 года, будет вынуждена сменить место жительства на Испанию после своего участия в чемпионате мира по блиц-шахматам ФИДЕ в Алматы, прошедшего 25-30 декабря т.г. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как пишет EL PAÍS, это связано с тем, что спортсменка играла без традиционного головного платка, известного как хиджаб. Отсутствие мусульманского головного платка является серьезным нарушением и расценивается иранским режимом как проявление поддержки протестов, которые потрясли Тегеран.

Спортсменка опасается за безопасность своей семьи в Иране, потому что на нескольких фотографиях была запечатлена без хиджаба. Источники EL PAÍS, близкие к игроку, сообщили что семья шахматистки владеет квартирой в Испании, но они не знают, получила ли спортсменка вид на жительство в европейской стране или намерена запросить политическое убежище.

У Сарасадат уже были проблемы с правительством ее страны после того, как она публично поддержала в видеоролике другую иранскую шахматистку Алирезу Фирузии (занимает 4-е место в мире, переехала во Францию, проиграла израильским соперникам из-за запрета играть с ними), в котором заявила, что правительство Ирана должно отменить закон о запрете играть с израильтянами.

Бойкот Израиля Ираном и другими мусульманскими странами (не всеми) распространяется на все чемпионаты мира, т.к. большинство исламских стран не признают существование израильского государства.

Вершина абсурда была достигнута три года назад на шахматном фестивале Sunway Sitges в Испании, когда два лучших иранских игрока Пархам Магсудлу и Амин Табатабаи, которым на тот момент было 19 и 18 лет, потерпели поражение от 17-летнего израильтянина Идо Горштейна в блиц-поединке. Иранское правительство пришло в ярость и допросило своих спортсменов, которые утверждали, что они не знали, что соперник был израильтянином.

В Иране запрет на игру был снят в 1989 году. С тех пор шахматы получили сильное развитие, а иранские спортсмены начали часто занимать призовые места, особенно на чемпионатах Азии, в связи с чем Иран стал считаться одним из великих шахматных держав в азиатском регионе.





Фото: LENNART OOTES/FIDE











