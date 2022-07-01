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    Иран заявил о готовности к новым переговорам с США по ядерной сделке

    1 Июля 2022, 15:07

    ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ – Иранская сторона заявила в четверг, что готова к новым переговорам с Соединенными Штатами, чтобы преодолеть имеющиеся препятствия по ядерной сделке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание ABC News.

    Посол Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи заявил Совету Безопасности ООН, что иранская переговорная команда готова снова конструктивно взаимодействовать для заключения и достижения соглашения.

    Заявление Т. Раванчи прозвучало на следующий день после того, как непрямые переговоры между Ираном и США завершились в Катаре без значительного прогресса. Тем не менее, Т. Раванчи охарактеризовал встречу в Катаре как серьезную и позитивную.

    Госдепартамент заявил после переговоров в Дохе, что Иран поднял вопросы, совершенно не связанные с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) и не готов принять фундаментальное решение о том, хочет ли он возобновить сделку.

    Перед выступлением Т. Раванчи, заместитель посла США в ООН Ричард Миллс заявил Совету, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены взаимному возвращению к полному осуществлению СВПД.

    Хотя МАГАТЭ не смогло проверить запасы обогащенного урана в Иране, по его оценкам, этот потенциал более чем в 15 раз превышает количество, разрешенное в соответствии с СВПД, включая уран, обогащенный до 20% и 60% чистоты, что является коротким техническим шагом от оружейного уровня.

    Также Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран начал устанавливать дополнительные усовершенствованные центрифуги на обогатительных фабриках в Нетанзе и Фордо.

    Фото: images2.alphacoders.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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