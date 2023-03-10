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    Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений

    10 Марта 2023, 18:47

    ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Власти Ирана и Саудовской Аравии договорились о нормализации отношений между двумя странами, планируют открыть посольства в течение двух месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщило в пятницу агентство Tasnim, в Саудовской Аравии заявили о готовности возобновить диалог с Ираном. Глава МИД Ирана встретился с саудовским коллегой на полях конференции в Иордании. По его информации, в течение нескольких дней секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и его саудовский коллега вели переговоры в Пекине. По итогам было принято трехстороннее заявление. Тегеран и Эр-Рияд договорились возобновить дипломатические отношения и вновь открыть посольства в течение максимум двух месяцев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Иран Саудовская Аравия Мировые новости
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