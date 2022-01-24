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    Ипотеку под 5% запустят для шахтёров и металлургов в Карагандинской области

    24 Января 2022, 17:49

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Из областного бюджета выделен миллиард тенге на новую ипотечную программу для шахтёров и металлургов из Караганды, Темиртау, Шахтинска, Сарани и Абая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Льготная ипотека будет действовать на протяжении пяти лет. Ежегодно из областного бюджета намерены выделять по миллиарду тенге.

    Напомним, инициатива была выдвинута областным акиматом совместно с «Отбасы банком». Ставка по кредиту составит 5%. Заём будет выдаваться сроком до 19 лет без первоначального взноса. Для максимального охвата ипотечной программой стоимость квартиры не должна превышать 15 млн тенге.

    Участники ипотеки сами должны будут выбирать себе жильё на первичном или вторичном рынке. Если стоимость квартиры больше займа, то недостающую сумму покупатель выплачивает из своих средств или из ЕПВ.

    Документы для участия в ипотеке принимают профсоюзы стального и угольного департаментов. По всем вопросам необходимо обращаться в профсоюзные комитеты предприятий. После отбора участников ипотеки документы направляются в банк.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Жилье Регионы Казахстана Общество Караганда
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