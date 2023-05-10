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    Ипотека «Ұмай»: прием заявок завершен

    10 Мая 2023, 17:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Утром в «Отбасы банке» стартовал прием заявок по программе женской ипотеки «Ұмай», по данным пресс-службы «Отбасы банка», из-за большого количества заявлений, к обеду прием был закрыт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Привлекательные условия по женской ипотеке Умай вызвали большой спрос во всех каналах продаж. Мы не ожидали, что лимит на выдачу кредитов будет достигнут уже в первую половину дня и, к сожалению, вынуждены закрыть прием заявок по всему Казахстану. Надеемся, что успешный опыт сотрудничества с Азиатским банком развития не будет последним. Мы будем держать вас в курсе всех новостей на нашем Instagram и Youtube. Поздравляем счастливиц, которые успели подать заявку в первой половине дня, и желаем вам удачи в осуществлении своей мечты о собственном жилье», – говорится в сообщении.

    В банке так же отметили, что в дальнейшем планируют продолжить этот проект – будут вестись переговоры с АБР для того, чтобы продолжать проект по таким же условиям.

    Раннее сообщалось, что на кредитование программы в этом году было направлено 15,6 млрд тенге.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Общество Финансы
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