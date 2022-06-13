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    Иордания создаст 99 тыс. рабочих мест в сфере туризма

    13 Июня 2022, 16:54

    АММАН. КАЗИНФОРМ - Иордания планирует обеспечить 99 тыс. рабочих мест в туристическом секторе в рамках своего видения экономической модернизации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В начале июня королю Иордании Абдалле II аль-Хусейну презентовали концепцию экономической модернизации, которая обещает стать национальной дорожной картой для правительства ближневосточной страны. Она представляет собой различные программы социально-экономических реформ с упором на «раскрытие экономического потенциала Иордании для достижения всеобъемлющего устойчивого роста».

    Программа направлена ​​на создание одного миллиона рабочих мест в течение следующего десятилетия и содержит восемь направлений экономического роста.

    Одним из таких направлений стала концепция «Destination Jordan», предусматривающая модернизацию туристического сектора. Инициатива направлена на стимулирование экономики и сокращения безработицы после ущерба, нанесенного ей в результате пандемии коронавируса.

    Согласно данным министерства туризма, туристический сектор королевства демонстрирует рост в постковидный период. Так, количество посетивших Иорданию туристов за первые пять месяцев этого года возросло на 310 процентов и составило около 1,4 млн человек, а доход сектора за эти месяцы достиг около 1,64 млрд долларов США.

    «Страна прогнозирует, что в этом году этот туристический сектор принесет более 4 млрд долларов», - сообщается в заявлении министра туризма и древностей Иордании Наифа Аль-Файеса.

    Всемирный банк также ожидает, что экономика Иордании вырастет на 2,1 процента в этом году.

    В свою очередь в ООН заявили о готовности «поддержать концепцию экономической модернизации Иордании и усилия по реализации этого десятилетнего плана».

    С целью привлечения туристов, в апреле власти королевства объявили о планах введения многократной визы, которая будет действовать в течение пяти лет и позволит ее владельцам находиться в стране в течение трех месяцев.

    После двух лет запретов и ограничений на въезд в страну, в феврале были отменены ковидные ограничения для иностранных посетителей.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Туризм Ближний Восток Иордания Мировые новости
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