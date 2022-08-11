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    • Инвестпроекты в области ВИЭ планирует реализовать в РК саудовская компания

    11 Августа 2022 09:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра-Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди провел встречу с руководством крупнейшей саудовской компании ACWA Power. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    Визит делегации компании в Казахстан осуществлен согласно договоренностям, достигнутым в рамках недавнего визита Президента РК К. Токаева в Саудовскую Аравию.

    В ходе встречи М. Тлеуберди отметил, что сегодня во всем мире наблюдается активный интерес к возобновляемым источникам энергии, и казахстанская сторона готова оказать всемерную поддержку компании при реализации проектов.

    В ходе визита представители ACWA Power провели переговоры с руководством Министерства энергетики РК, Фонда «Самрук-Казына» и Международного финансового центра «Астана» для предметного обсуждения инвестиционных проектов.

    Компания ACWA Power, обладая инвестиционным портфелем почти на 70 млрд долларов, занимается выпуском специальных установок для генерации зеленой электроэнергии и опреснения воды.

    Электростанции по производству солнечной, геотермальной и ветровой энергий, а также по переработке отходов в энергию, возведены и успешно работают в 13 странах, включая регионы Ближнего Востока и Северной Африки, Южной Африки и Юго-Восточной Азии.

    Фото: gov.kz
    #Правительство РК #Инвестпроекты #Саудовская Аравия #Международная деятельность РК #Зеленая энергетика #Инвестиции
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