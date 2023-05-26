Инвестпроекты на 1,9 трлн тенге реализуют в Западно-Казахстанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области сформирован пул из 111 инвестиционных проектов на пять тысяч рабочих мест с общей стоимостью 1,9 трлн тенге. Об этом сообщил аким региона Нариман Турегалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из них в этом году, по данным главы ЗКО, планируется запустить 54 проекта и создать 1300 рабочих мест на 46 млрд тенге. На сегодняшний день запущено 12 проектов на 500 рабочих мест суммой в 14 млрд тенге.

«Кроме того, в регионе реализуется ряд проектов с участием иностранных инвесторов. В частности, компанией Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. в два этапа реализуется проект по расширению Карачаганакского месторождения. В первом этапе проекта был установлен 5-ый компрессор на сумму 970 млн долларов США. Срок запуска – 2025 год. На данный момент ведутся работы по установке 6-го компрессора с общей суммой 735 млн долларов США. Срок запуска – 2028 год», - сказал Нариман Турегалиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что также ведется строительство газохимического завода по производству метанола с привлечением иностранных компаний суммой 67 млрд тенге с созданием 228 рабочих мест. Производственная мощность составит 130 тыс. тонн. Вместе с тем, планируется запустить птицефабрику на сумму 55 млрд тенге с созданием 100 рабочих мест.

«В рамках релокации с участием иностранного капитала было запущено 4 проекта на общую сумму 3,5 млрд тенге с обеспечением 152 рабочих мест, включая производство фланцев для кабельной продукции, производство фанеры, оконных рам, настилов и дверей. Также в июне текущего года будет запущен проект производства бигбэг и создать 100 рабочих мест стоимостью в 1,4 млрд тенге», - добавил аким.

В целом на сегодня, как подчеркнул спикер, по объему валового регионального продукта область занимает 6 место по Казахстану.