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    Инвесторы из Ирана выразили готовность начать строительство фармацевтической фабрики в Актау

    11 Ноября 2021, 19:53

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев принял делегацию иранской компании «NIAK», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Мангистауской области.

    На двусторонней встрече учредитель компании «NIAK» Хьюман Байат выразил готовность реализовать проект фармацевтической фабрики в специальной экономической зоне в Актау.

    Вклад инвестиций в четыре этапа проекта составляет 40 млн долларов США. Первый этап планируется запустить до конца текущего года. На данный момент достигнута договоренность со специальной экономической зоной «Морпорт Актау» о реализации проекта. А именно запланировано выделение участка под строительство предприятия, а также передача готового здания.

    В месяц на предприятии будут выпускать 2 млн флаконов дезинфицирующих средств. В частности, производить антисептики, йод, марли и маски.

    После полного запуска проекта 100 человек будут обеспечены постоянной работой.

    Нурлан Ногаев отметил что местные исполнительные органы готовы поддерживать подобные инициативы, оказывающие положительный эффект на социально-экономическое развитие региона и создающие новые рабочие места.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Инвестпроекты Акимат Иран Мангистауская область
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