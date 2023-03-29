Инвесторов ищут для Bereke Bank

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова ответила на вопрос, когда будут проданы акции Bereke Bank, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация такая – 8 марта мы его вывели из SDN-листа. Сейчас у него хорошие показатели, достаточность капитала - уже 10%. Теперь «Байтерек» (Национальный управляющий холдинг), который является акционером банка, начнет работу по поиску инвесторов для продажи акции Bereke bank», - сообщила журналистам Мадина Абылкасымова после совместного заседания первой сессии Парламента восьмого созыва.

Она уточнила, что для Bereke bank не использовались бюджетные средства.

«Использовались прежде всего средства самого банка. Ни копейка бюджетных средств не использовалась для приобретения Bereke bank. Также госпомощь не оказывалась», - заявила Мадина Абылкасымова.

Также глава Агентства ответила, есть ли на данный момент потенциальные покупатели банка.

«Пока нет. Пока нам не давал информацию «Байтерек». Они только начали эту работу», - прокомментировала председатель Агентства.



