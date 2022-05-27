Инвестиции в жилищное строительство в три раза возросли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области рассчитывают до 2026-го года построить 2,2 млн квадратных метров жилья. Об этом заявил глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима области, в прошлом году сдали в эксплуатацию 351 тыс. «квадратов», в этом намерены построить 400 тыс.

«За пять лет инвестиции в жилищное строительство выросли в три раза. Как государственные, так и частные. С каждым годом нужно увеличивать площадь возводимого жилья на 50-60 тыс. квадратных метров. До 2026-го года должны построить 2,2 млн «квадратов» жилья. Мы видим этот объем. Инвесторы хотят работать. Нам нужно создавать для них условия. Очередь, конечно, еще не выстроилась, но, когда мы создаем инфраструктуру, им легче приходить. У инвестора меньше расходов и работать ему выгоднее», - сказал К. Аксакалов.

Глава региона добавил, что во время недавнего визита в область Премьер-Министр РК одобрил концепцию застройки Петропавловска.

«Мы показали, как сносим ветхое жилье и строим на этом месте современные многоэтажки. Город должен быть компактным. Не надо его вытягивать. Все должно быть в шаговой доступности», - считает К. Аксакалов.