Инвестиции в сфере АПК увеличились сразу на треть за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объём инвестиций в основной капитал в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь текущего года достиг 29,4 млрд тг — сразу на 36,3% больше в стоимостном выражении по сравнению с январём 2022 года (реальный рост физического объёма — на 33,7%). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

В целом за 12 месяцев 2022 года объём инвестиций в АПК составил 853,5 млрд тг — на 10,4% больше в деньгах, чем за январь–декабрь 2021-го* (реальный рост — на 6,7%). (* сравниваются оперативные данные за соответствующие периоды).

В региональном разрезе половина инвестиций в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе 2023 года пришлась лишь на Северо-Казахстанскую (9,8 млрд тг) и Акмолинскую (5,1 млрд тг) области.

Значительные объёмы пришлись также на Костанайскую (3,8 млрд тг), Павлодарскую (3,1 млрд тг) и Алматинскую (2,8 млрд тг) области.

Практически весь объём инвестиций в АПК совокупно пришёлся на растениеводство, животноводство, охоту и предоставление услуг в этих областях.

Из них на выращивание сезонных культур было направлено 18 млрд тг — на 32% больше в деньгах, чем годом ранее (ИФО — 129,5%). Следом идёт животноводство: 8,9 млрд тг, рост по сравнению с январём 2022 года — на 36,6% (ИФО — 134,1%).

Значительный объём инвестиций пришёлся также на смешанное сельское хозяйство: 2,3 млрд тг.

Объём инвестиций в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйств за счёт собственных средств предприятий в январе 2022 года составил 21,8 млрд тг. На небанковские заёмные средства пришлось 4,9 млрд тг, на кредиты банков — 2,7 млрд тг.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в сфере АПК — одна из самых низких среди всех отраслей в РК. Так, за январь–декабрь 2022 года она составила 189,1 тыс. тг. Средняя заработная плата в целом по РК за аналогичный период достигла 308 тыс. тг.

При этом покупательная способность заработной платы в сфере АПК выросла на 9,7%, в то время как в среднем по РК — на 7,7%.



