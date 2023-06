Инвестиции станут драйвером развития туристической отрасли – резервист Дастан Рыспеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После успешного отбора в Президентский молодежный кадровый резерв Дастан Рыспеков получил новую должность в Министерстве культуры и спорта РК - пост председателя Комитета индустрии туризма. К новой работе приступил перед пандемией, последствия которой сильно отразились на туристической отрасли страны. О том, как данная сфера пережила жесткие локдауны, какая работа проводилась для развития внутреннего туризма, и о возможностях кадрового резерва Дастан Рыспеков рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Резервист Дастан Рыспеков с 19 февраля 2020 года занимает пост председателя Комитета индустрии туризма. Основными задачами и функциями ведомства является участие в реализации государственной политики в сферах туристической деятельности, игорного бизнеса и лотерейной деятельности.

«Комитет ведет государственный электронный реестр туристических агентов, гидов, экскурсоводов и участников игорной деятельности, а также выдает лицензии в сфере игорного бизнеса. Также одной из наиболее важных задач является участие в формировании и реализации единой политики по привлечению инвестиций в туристскую отрасль», - рассказал он.

Не секрет, что пандемия обнажила многие проблемы. Туризму в этой части пришлось нелегко.

«Туризм - самая пострадавшая отрасль в условиях пандемии коронавирусной инфекции, как в Казахстане, так и во всем мире. Вводимые карантинные ограничения, закрытие границ и приостановление авиасообщений значительно повлияли на планы бизнеса в этом сегменте и на потребителей туруслуг. Что касается экспорта и импорта туристических услуг, к примеру, количество посетителей нашей страны за 2020 год составило 2 млн человек, а количество граждан Казахстана, выехавших по международным направлениям - 2,8 млн человек. Падение по двум этим направлениям туризма составило в среднем 75%. Если рынок услуг по иностранным гостям частично восполнили внутренние туристы и туркомпании смогли переориентироваться, то по выездному туризму ситуация была сложнее», - проинформировал резервист.

Вспоминая первые месяцы с коронавирусом, Дастан Рыспеков отметил, что одним из первых серьёзных сигналов стала проблема возврата казахстанских туристов, отдыхавших в момент объявления режима ЧП на мировых курортах.

«Благодаря механизму Системы гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма, внедренного Правительством заблаговременно, смогли оперативно в течение недели организовать возврат на родину 5 913 казахстанских граждан. Система давала возможность знать поименно каждого туриста, место и период его отдыха, что позволило нам максимально эффективно выполнить эту задачу. При этом Казахстан на пространстве СНГ провел эту работу быстрее всех и оказал содействие другим государствам. Также у туроператоров были обязательства по заранее оплаченным путевкам, которые они не смогли исполнять. Это вызывало множество конфликтных ситуаций, которые доходили и до судебных процессов. Вместе с тем, совместно с туррынком путем переговоров и разъяснения клиентам, а также за счет постепенного восстановления авиасообщений и открытия основных турнаправлений удалось нивелировать данную проблему», - отметил он.

Таким образом, туроператоры перенесли свои обязательства на более поздний срок и на сегодняшний день уже их практически выполнили. Те граждане, которые не согласились переносить свои туры, постепенно возвращали свои средства обратно. Эти вопросы решались в гражданско-правовом порядке.

«Что касается внутреннего туризма, то здесь ситуация выглядит немного лучше. При нашем прогнозе снижения туристов и объема оказанных услуг до 70-80%, фактическое количество внутренних туристов составило 4,5 млн человек со снижением на 33%, а объем оказанных услуг - 67 млрд тенге со снижением на 45%. Вместе с тем, на фоне общего снижения количества туристов по стране, в основном за счет ограничений на проведение форумов, саммитов, а также прочих культурных и деловых мероприятий, наблюдается рост отдохнувших в курортных зонах страны с 1,2 млн до 1,7 млн человек. Количество мест размещения в курортных зонах увеличилось на 45% и составило почти 1500 единиц с ростом койка-мест в 1,5 раза, а объем оказанных услуг - почти в 2 раза», - пояснил резервист.

Он отметил, что этому способствовало поэтапное ослабление карантинных ограничений для восстановления рынка туристских услуг.

«В целях обеспечения деятельности субъектов турбизнеса после выхода страны из чрезвычайного положения успешно сработал разработанный алгоритм работы курортов, зон отдыха, санаториев в условиях карантинных ограничений с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности персонала и отдыхающих. На постоянной основе работали созданные в акиматах регионов мониторинговые группы, которые отслеживали соответствие туробъектов принятым алгоритмам. Стоит отметить, что бизнес ответственно подошел к этому вопросу, подготовился к началу туристского сезона, закупил средства защиты и организовал работу с соблюдением всех требований. Также, в целях экстренной поддержки отрасли, совместно с НПП «Атамекен» и туристским сообществом разработаны и поддержаны Правительством такие меры, как освобождение и отсрочка от уплаты ряда налогов и внедрение отсрочки по кредитам», - рассказал председатель Комитета индустрии туризма.

Кроме того, по его словам, внесены изменения в действующие государственные программы поддержки предпринимательства в части расширения мер по финансированию оборотных средств, унификации процентной ставки до 6% годовых и увеличения суммы кредита с государственным гарантированием под него. В рамках программы Дорожная карта бизнеса сняты отраслевые ограничения для субъектов отрасли, ранее льготные кредиты могли выдаваться только гостиничному бизнесу, а теперь и туроператорам с турагентами.

«Также в целях поддержки персонала туркомпаний, в течение двух месяцев государством выплачивались социальные выплаты в размере минимальной заработной платы. Здесь необходимо отметить, что данная сумма составляла более 40% от среднемесячной заработной платы в данном секторе согласно данным статистики», - отметил Дастан Рыспеков.

Резервист отметил, что развитие внутреннего и въездного туризма является приоритетом в политике ведомства, что предусмотрено и в отраслевой государственной программе до 2025 года.

Чтобы создать благоприятные условия для отдыхающих и привлечь инвесторов, государство последние 2 года провело большую работу по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры в основных курортных зонах страны. Реализовано 52 инфраструктурных проектов на сумму 61 млрд тенге. В турдестинациях осуществлено строительство и ремонт 209 км автодорог, 206 км водопроводных сетей, 90,1 км линий электропередач и высоковольтных линий, 76,2 км канализационных и ливневых сетей, проведено 90 км оптоволокна, обустроено 396 км пеших троп, а также построено более 17 вспомогательных объектов и зданий , установлено 198 санитарно-гигиенических узлов.

«В текущем году данная работа будет продолжена. В основных курортных дестинациях страны будет реализовано 79 проектов на сумму 81 млрд тенге. Наличие инфраструктуры позволяет нам привлекать инвесторов для строительства качественных туристских объектов. Как результат, в прошлом году за счет частных инвестиций введено 92 проекта. Среди наиболее крупных проектов можно отметить отель «Sheraton» в Нур-Султане, комплекс «Rixos Water World Aktau» Актау, отели Rixos Turkistan и Hampton by Hilton в Туркестане. На днях открылся единственный в Центральной Азии туристско-развлекательный комплекс в Туркестане «Караван-Сарай», куда входят две гостиницы премиум класса на 110 номеров, торговый центр площадью 44,1 тысяч м2, восточный базар, семейный развлекательный центр.

В целом в 2020 году удалось обеспечить рост инвестиций в основной капитал в сфере туризма в 1,3 раза по сравнению с 2019 годом», - рассказал председатель Комитета индустрии туризма.

В текущем году, по его словам, инвестиции станут драйвером развития отрасли. Будет продолжена реализация 115 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 1,1 трлн тенге.

«Отдельно хотелось бы отметить «Rixos Water World Aktau» который стал крупнейшим в Центральной Азии пятизвездочным комплексом, а с июля по декабрь прошлого года в отеле отдохнуло более 70 тысяч туристов. Ожидается, что в 2021 году количество обслуженных посетителей возрастет более чем в 2 раза и составит 150 тысяч человек. Мангистауское побережье Каспийского моря будет и дальше развиваться с вводом новых объектов. В ближайшие два года планируется строительство тематического парка развлечений и 4-5 отелей международного уровня таких как «Fairmont», «DoubleTree by Hilton» и других брэндов с объемом инвестиций на сумму 1,2 млрд долларов США», - поделился планами Дастан Рыспеков.

А в целях дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности отрасли и создания благоприятных условий для отдыхающих, Законопроектом «О туристической деятельности» разработаны новые беспрецедентные меры стимулирования в постковидный период.

«Планируется субсидирование туроператоров за каждого иностранного туриста и внутренних перелетов для детей, возмещение затрат инвесторов на приобретение оборудования для горнолыжных баз и туравтобусов, при строительстве туробъектов и объектов придорожного сервиса, а также субсидирование содержания санитарно-гигиенических узлов в турдестинациях. Законопроект одобрен двумя палатами Мажилиса и направлен на рассмотрение Президенту. Думаю, проводимая работа и новые меры господдержки станут драйвером развития внутреннего и въездного туризма», - подчеркнул резервист.

В ходе нашей беседы резервист поделился мнением о том, как повысить привлекательность Казахстана для туристов.

«Во-первых, необходимо улучшать туристическую инфраструктуру, о чем я говорил ранее. Во-вторых, необходимы правильная маркетинговая политика и меры по продвижению туристического потенциала страны, как на внешнем так и на внутреннем рынках. Эту работу мы проводим совместно с национальной компанией «Kazakh Tourism». Также, как показали итоги 2020 года, несмотря на ограничения по проведению выставок и конференций, а также выездным мероприятиям по продвижению туристического потенциала страны, работа проведена эффективно», - отметил резервист.

Для этого, по его словам, максимально использовали онлайн-платформы и ресурсы популярных социальных сетей, площадки всемирно известных информационных порталов.

«Как результат проводимой работы Казахстан выиграл номинацию «Лучшие гостевые дома» по версии глобального издательства LonelyPlanet. Французское издание Le Figaro включило Казахстан в список 21 дестинации, рекомендованных к посещению в 2021 году. Британское общество бэкпекеров (British Backpacker Society) определило Казахстан в ТОП-5 списка must visit на 2020 год для любителей активных эко-путешествий. The Telegraph отметило Казахстан как «Динамично развивающуюся турдестинацию». The Guardian составил список лучших мест для посещения, в который был включен Казахстан», - отметил резервист.

Также, по его словам, реализована ситуативная PR кампания «Kazakhstan. VeryNice!» за счет которой вкупе с другими мерами общий охват иностранной аудитории составил более 1,2 млрд зрителей, а информация о турпотенциале Казахстана получила широкую огласку и была размещена на страницах голливудских звезд и в мировых СМИ, таких как NewYork Times, The Guardian, CNN и многих других.

«После восстановления рынка международных туристских услуг и стабилизации эпидемиологической ситуации все эти меры способствуют увеличению потока туристов, как во внутреннем, так и во въездном туризме.

Также нам следует повысить качество сервиса. В этом ключе наиболее важным является подготовка высококвалифицированных кадров в отрасли. В связи с этим с 1 сентября 2020 года открылся Международный университет туризма и гостеприимства в Туркестане. Особенностью университета является практическая ориентированность учебных программ и сотрудничество с ведущими зарубежными ВУЗами в сфере подготовки кадров для туристского сектора. Также хотелось бы отметить, что качество сервиса - непосредственная ответственность и обязанность каждого предпринимателя, который должен понимать, что именно от этого зависит количество его клиентов и соответственно прибыль, которую он заработает. В связи с этим нужно на постоянной основе контролировать этот процесс, при необходимости обучать своих сотрудников, а также стимулировать их», - добавил Дастан Рыспеков.

Дастан Рыспеков в ходе нашей беседы признался, что до вхождения в Президентский кадровый резерв не занимал такую высокую должность. На новом посту получил колоссальный опыт.

«Раньше был руководителем областного управления, работал директором департамента в национальной компании, где мне и поступило приглашение на пост председателя Комитета. Я получил колоссальную возможность карьерного роста, дополнительный опыт в ответственной руководящей должности, а также возможность участия в важных процессах государственного управления», - подчеркнул резервист.

«Впрочем, получил тот эффект, который ожидал. Можно отметить - мои ожидания оправдались», - добавил он.

В этом году снова состоится отбор в Президентский молодежный кадровый резерв. Дастан Рыспеков, пожелав удачи кандидатам, посоветовал не волноваться, быть уверенным в себе, хорошенько подготовиться к вербальным и числовым тестам, быть готовым к решению кейсов с нестандартными ситуациями.

«Подобные проекты дают возможность проверить себя и свои возможности, внести свой вклад в развитие государства. Ведь на более высоких должностях, где принимаются важные решения, больше шансов, что ваши озвученные инициативы и предложения реализуются. Для государственного аппарата, конечно же, также появилась возможность пополнить свои ряды новыми, талантливыми управленцами, прошедшими жесткий отбор», - заключил резервист, председатель Комитета индустрии и туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков.