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    Инвестиции должны дать толчок развитию среднего бизнеса – Президент Казахстана

    29 Марта 2023, 10:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости привлечения инвестиций в разные отрасли экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Существующая экономическая модель в Казахстане основывается на привлечении инвестиций, в первую очередь, в сырьевые секторы. Поэтому средний бизнес, составляющий костяк национальной буржуазии, развивается бессистемно, только в отдельных регионах», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

    Глава государства отметил, что перед Правительством стоит задача привлечения в ключевые отрасли экономики значительных инвестиций, включая зарубежные.

    «Они должны дать ощутимый толчок развитию среднего бизнеса. В этом вопросе волокиты быть не может», - подчеркнул Президент.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Бизнес Экономика Инвестиции
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