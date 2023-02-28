Инвестдоход пенсионных активов превысил показатели прошлого года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инвестиционный доход пенсионных активов, начисленный за январь 2023 грда, превысил показатель аналогичного периода в 5,4 раза и составил 66,4 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.

На 1 февраля 2023 года инвестиционная доходность портфеля под управлением Нацбанка РК и управляющих инвестиционным портфелем (УИП) за 12 месяцев следующая: НБРК - 6,93%, АО «Halyk Global Markets» - 6,89%, АО «Jusan Invest» - 6,44%, АО «BCC Invest» - 4,93%, АО «Сентрас Секьюритиз» - 4,67%.

Доходность пенсионных активов за короткие периоды времени не демонстрирует объективную картину эффективности их управления. Пенсионные активы ЕНПФ обладают длинным инвестиционным горизонтом и основная цель инвестирования – это получение реальной доходности в долгосрочном периоде.

Инвестиционная доходность с года основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 февраля 2023 года нарастающим итогом составила 735,95 % при инфляции за весь период 686,62 %.

Таким образом, накопленный инвестиционный доход в долгосрочном периоде значительно превышает инфляцию.

В случае же, если снижение доходности в отдельные периоды повлияет на общий размер накопленного дохода за весь период накоплений конкретного вкладчика, а именно: накопленная доходность за полный период накоплений пенсионных взносов составит значение ниже накопленной инфляции за этот же период, то государство осуществляет выплату гарантии в размере разницы между суммой пенсионных накоплений данного вкладчика и фактически внесенных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции.

Каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении.

Информация об инвестиционном управлении пенсионными активами ЕНПФ и финансовых инструментах, в которые размещены пенсионные активы ЕНПФ, публикуется на официальном сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) в разделе «Показатели/Инвестиционная деятельность».



