Инвалиды, дети-сироты смогут претендовать на получение жилья в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На сессии областного маслихата было принято решение о расширении категории получателей жилищных сертификатов в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Если ранее в списке претендентов были только многодетные семьи, семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью, неполные семьи, востребованные специалисты в определенных областях, то сейчас в перечень будут включены лица с инвалидностью первой и второй групп, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Как известно жилищный сертификат выдается акиматами для поддержки социально-уязвимых категорий, участвующих в ипотечных госпрограммах и покрывает часть суммы, необходимой для первоначального взноса.

Также на сессии были утверждены корректировки в генеральный план города Актобе. Действующий генеральный план города Актобе был принят в 2016 году, и сейчас по многим параметрам является неактуальным. В связи с этим в 2021 году были начаты работы по его корректировке.

Депутаты одобрили проект «Корректировка генерального плана города Актобе», который уже получил положительную оценку комплексной градостроительной экспертизы.

Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Нагымжан Алдияров отметил, что проектом определены пути решения проблемных для областного центра вопросов территориального развития, учтены планировочные ограничения, экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Кроме того, был определен перечень маршрутов, по которым перевозчики будут получать субсидии для компенсации убытков, рассмотрен вопрос утверждения мест запрета для купания во избежание гибели людей на водоемах области.

В депутатских запросах были озвучены предложения о внедрении в регионе «Электронного портала прослеживаемости сельскохозяйственных животных», полном переходе ветеринарной сертификации в электронный формат, нехватки билетов на поезд «Шалқар-Ақтөбе» для жителей Эмбы, выделении средств на ремонт дворовых территорий в Актобе, строительство участковых пунктов полиции. Все запросы будут внимательно рассмотрены уполномоченными государственными органами.