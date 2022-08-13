Инвалидная коляска не ограничивает волю к творчеству - Умидахон Ахунджанова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С рождения прикованная к инвалидной коляске выпускница 23-й школы Тараза Умидахон Ахунджанова стала студенткой жамбылского вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы успешно сдали ЕНТ и поступили на факультет психологии Таразского регионального университета на грант, благодаря Фонду «Қазақстан халқына», - сообщила мама Умиды Гульнора Ахунджанова. – С детства Умидахон мечтает стать психологом, оратором, философом. Нашим тьютором выступила преподаватель психолог вуза Сандугаш Мейрамбекова. В вузе отметили, что это у них первая студентка на инвалидной коляске».

17-летняя Умидахон Ахунджанова известна жамбылцам своим уникальным поэтическим даром, в ее творческой копилке уже три поэтических сборника – «Секрет счастья», «Радуга жизни» и «Чудо женщины».

Умидахон называет свои книги автобиографическими. И пишет, на первый взгляд, о простых вещах – о том, что счастье заключается в мелочах, что человеческие возможности бесконечны, а в каждой женщине заложены прекрасные энергии любви и созидания, которые надо реализовать. И тогда вся жизнь – счастье. Насколько притягательна ее поэзия, как завораживающе звучат ее поэтические строки, в которых слова благодарности маме за доброту и терпение, людям – за понимание и любовь. В этих стихах – не по годам житейская мудрость, ощущение счастья и радости за каждый прожитый день, за возможность преодолевать трудности, любоваться красотой этого мира.

В свое время Умидахон стала участницей проекта «Жизнь без границ», реализуемого в рамках глобальной инициативы ООН ЮНИСЕФ «Поколение без границ» – мотивация людей с ограниченными физическими возможностями. На своей странице в сети Фейсбук она писала: «Лечу к Мечте, иду к Цели маленькими шажками, доказывая всем, что инвалидная коляска ограничивает физические возможности, но не волю к творчеству. Огромную благодарность хочу сказать всем, кто меня поддержал и поверил в меня. Особенно моей Маме».

Жамбылцы, почитатели ее поэтических творений, наградили Умидахон Ахунджанову эпитетами – «солнечная девочка», «оптимистичная, жизнерадостная, талантливая», «девочка-герой», «невероятно талантливый и богатый в душе человек».

Своим примером Умидахон доказывает, что никакие внешние препятствия и физические трудности не способны сломить волю к творчеству и стремление к победе.

В Жамбылской области ведутся работы по адаптации детей с особыми потребностями. По данным управления образования акимата Жамбылской области, в регионе проживают порядка 8 тыс. детей с особыми образовательными потребностями, из них более 3 тыс. детей с инвалидностью. Из 446 общеобразовательных школ в более чем 300 созданы условия для инклюзивного образования. В школах имеются пандусы, расширенные двери, тактильные дороги ля передвижения детей с особыми потребностями, а также уголки отдыха. Для детей c задержкой развития в 18 школах Жамбылской области работает 371 коррекционный класс.



