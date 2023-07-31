Инвалида из задымленной квартиры спасли полицейские Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 25 июля в полицию поступило сообщение о том, что в городе Тобыле произошло сильное задымление квартиры, находящейся в двухэтажном доме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На место немедленно прибыли участковые инспекторы полиции Тамерлан Ерденов и Глеб Лобазов.

«Мгновенно оценили ситуацию. На балконе второго этажа, находился мужчина-инвалид, который не мог самостоятельно передвигаться. В условиях плохой видимости я поднялся в квартиру и вынес мужчину на руках», - рассказал Ерденов.

Причиной задымления стала оставленная на газовой плите сковорода в квартире спасенного мужчины. Глеб Лобазов в это время принял меры для эвакуации других жителей дома. Задымление было ликвидировано.