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    Инвалида из задымленной квартиры спасли полицейские Костанайской области

    31 Июля 2023, 18:45

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 25 июля в полицию поступило сообщение о том, что в городе Тобыле произошло сильное задымление квартиры, находящейся в двухэтажном доме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На место немедленно прибыли участковые инспекторы полиции Тамерлан Ерденов и Глеб Лобазов.

    «Мгновенно оценили ситуацию. На балконе второго этажа, находился мужчина-инвалид, который не мог самостоятельно передвигаться. В условиях плохой видимости я поднялся в квартиру и вынес мужчину на руках», - рассказал Ерденов.

    Причиной задымления стала оставленная на газовой плите сковорода в квартире спасенного мужчины. Глеб Лобазов в это время принял меры для эвакуации других жителей дома. Задымление было ликвидировано.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Костанайская область Происшествия МЧС
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