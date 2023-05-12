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    Интервью Касым-Жомарта Токаева покажут в эфире китайского телеканала CCTV

    12 Мая 2023, 14:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в эфире китайского телеканала CCTV будет показано интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В преддверии государственного визита в КНР Президент ответит на вопросы программы Leaders Talk, касающиеся перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем, истории и сегодняшнего дня казахстанско-китайских отношений, глобальной и региональной политики.

    Программа Leaders Talk специализируется на освещении международной проблематики. Ранее эксклюзивные интервью программе давали более 20 глав государств и руководителей мировых организаций.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
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