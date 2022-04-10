Интерпретацию восточной сказки представила арт-галерея в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Узбекская живопись, туркменские ковры и современный номад: восточную сказку в современной интерпретации представила столичная арт-галерея Forte Kulanshi, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас открылась выставка «Время восточное». Это непросто выставка живописи или презентация ковров. Мы хотели сделать восточную сказку в современной подаче. Я надеюсь, что у нас это получилось. Сегодняшняя выставка – антология развития узбекской школы живописи на протяжении двух последних веков. Некоторые художники родились в начале ХХ века. Для меня было откровением, когда я обнаружила компанию, которая привозит туркменские ковры, сотрудники которой мало того, что знают значение каждого орнамента, они проинформированы о том, чем покрашена шерсть, с каких овец взята шерсть, на каких пастбищах эти овцы были выпасены. Так любить свое дело и хранить традиции – достойно уважения», - считает председатель кураторского совета Kulanshi Лейла Махат.

На выставке представлены 56 картин 26 узбекских художников, также 9 ковров, а 14 участников конкурса Global Nomads Fashion Awards представили свою коллекцию одежды.

«Сейчас в мире так неспокойно и так тревожно. Поэтому нам очень хотелось красоты и сказки. Нам хотелось привнести восточную сказку в жизнь людей, которые живут в нашем городе и приезжают к нам. Я верю и люблю сказки. Мне кажется, те сказки, которые рассказывали нам в детстве родители, дают сегодня многое», - считает галерист.





Гостей также поприветствовал посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев.

«Спасибо организаторам, Лейле Махат за выставку. Тем самым она показала динамику наших двусторонних отношений не только Узбекистана и Казахстана, но и всех стран Центральной Азии. Сегодня вы ознакомитесь с узбекской школой живописи и узнаете немного о быте и жизни Узбекистана и Туркменистана. Думаю, что инсталляция казахстанских дизайнеров показывает, насколько богата наша культура, какой потенциал имеет», - отметил посол.

Также на выставке были представлены работы победителей конкурса молодых дизайнеров Global Nomads Fashion. Одна из победительниц конкурса дизайнер-художник Марина Стригун представила аутфиты для молодого парня и девушки, которые можно назвать современной одеждой номада.

«Для меня большая честь выставляться сегодня. Я представила два образа «Дала рухы» с национальным орнаментом. Темой самого конкурса было найти код неономада. Думаю, современный номад носил бы такую одежду. При создании собственной коллекции вдохновлялась произведением моего земляка Ильяса Есенберлина «Кочевники». Меня вдохновило все, начиная от природы до доспехов батыров, самобытность кочевников, сам дух степи. Поэтому коллекция называется «Дала рухы». В кочевниках есть что-то сакральное и степное», - поделилась девушка.

Выставка продлится до 18 мая.

Лейла Махат отметила, что посетителей и интересующихся искусством стало больше, что несомненно радует и вдохновляет творить и создавать креативное пространство для столичной публики.

«После последнего проекта мы обнаружили потрясающую вещь. Если раньше мы были лучшей галереей столицы, то сейчас мы стали лучшей галереей страны. По количеству посещений, отзывов, постов меня больше всего трогает то, что наша галерея стала локацией, где снимаются селфи, тиктоки, самое лучшее, что могло произойти - здесь делают предложение руки и сердца, снимают lovestory. Мне кажется, большего пожелать и нельзя. Это настолько чисто, когда люди создают семью. Это большая ответственность, поэтому нам хочется делать еще лучше и круче», - призналась художница Лейла Махат.



