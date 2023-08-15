Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Интернаты и дома ребенка проверили в Акмолинской области

    15 Августа 2023, 05:15

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Ряд грубейших нарушений выявила прокуратура Акмолинской области в ходе проверок деятельности учреждений, оказывающих медико-социальные услуги детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации прокуратуры региона, в области был выявлен ряд грубейших нарушений законности.

    «Так, в КГУ «Специальный комплекс «Детский сад – школа – интернат, села Урюпинка, Аккольский район» установлено, что в гаражном помещении в транспортном средстве «Газель» хранились продукты питания и туша МРС, при этом происхождение туши директор учреждения пояснить не смогла. В подвальном помещении овощная продукция хранилась в небрежном состоянии и начала разлагаться. Рыбная и молочная продукция хранились совместно, яйца, сливочное масло, сыр, колбасные изделия хранились в неработающем холодильнике», - поделились в ведомстве.

    За счет средств благотворительной помощи, которые были предназначены для детей-сирот, для самого учреждения были закуплены три водонагревателя на 164 тыс. тенге, альпинистские веревки на 100 тыс. тенге и 14 швабр из микрофибры на сумму 54 тыс. тенге. Однако все это должно было быть закуплено за счет бюджетных средств.

    Проверка также коснулась и КГУ «Областной дом юношества «Жастар» г.Степногорск». Здесь было выявлено протекание комнат 9-го этажа во время дождя. Вместе с тем, шахта лифта не была обесточена, хотя она является пожароопасным объектом, что показал недавний пожар в ЖК «Аккент» г.Алматы.

    «В нарушение Закона «О правах ребенка» в КГУ проживают совершеннолетние воспитанники, имеющие психоневрологические заболевания. КГУ не уведомляло управление образования о необходимости снятия с баланса автобуса ПАЗ 32054, который с 2019 г. находится в нерабочем состоянии, при этом услуги стоянки автомобиля ежегодно оплачивались. Также выявлено хранение трех видов просроченных лекарственных средств», - добавили в ведомстве.

    В КГУ «Специализированный Щучинский дом ребенка» установлены факты заполнения табелей работников, находящихся за пределами РК. Здесь были также обнаружены и изъяты 36 лекарственных средств «Цефекон» с истекшим сроком хранения.

    Еще в 2022 году после проверки прокуратурой было внесено представление о необходимости установки лифтового оборудования в Центре оказания специальных социальных услуг г.Кокшетау. Ведь опекаемые не могут самостоятельно передвигаться. В текущем году выделено более 9 млн тенге на установку лифта. Это поможет исключить травмы при переносе детей на руках между этажами, а также позволит им больше проводить время на свежем воздухе.

    «Во всех проверяемых объектах нарушены правила пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические нормы и законодательство об обеспечении единства измерений. В настоящее время проверка продолжается», - резюмировали в прокуратуре.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Права человека Дети Прокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Еще две новые школы открылись в Акмолинской области
    У 12 человек выявили сибирскую язву в Акмолинской области
    Прокурорский надзор за экологией усилят в Жамбылской области
    Акмолинцев наградили в канун Дня Конституции
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области