Интернаты и дома ребенка проверили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Ряд грубейших нарушений выявила прокуратура Акмолинской области в ходе проверок деятельности учреждений, оказывающих медико-социальные услуги детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, а также детям с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации прокуратуры региона, в области был выявлен ряд грубейших нарушений законности.

«Так, в КГУ «Специальный комплекс «Детский сад – школа – интернат, села Урюпинка, Аккольский район» установлено, что в гаражном помещении в транспортном средстве «Газель» хранились продукты питания и туша МРС, при этом происхождение туши директор учреждения пояснить не смогла. В подвальном помещении овощная продукция хранилась в небрежном состоянии и начала разлагаться. Рыбная и молочная продукция хранились совместно, яйца, сливочное масло, сыр, колбасные изделия хранились в неработающем холодильнике», - поделились в ведомстве.

За счет средств благотворительной помощи, которые были предназначены для детей-сирот, для самого учреждения были закуплены три водонагревателя на 164 тыс. тенге, альпинистские веревки на 100 тыс. тенге и 14 швабр из микрофибры на сумму 54 тыс. тенге. Однако все это должно было быть закуплено за счет бюджетных средств.

Проверка также коснулась и КГУ «Областной дом юношества «Жастар» г.Степногорск». Здесь было выявлено протекание комнат 9-го этажа во время дождя. Вместе с тем, шахта лифта не была обесточена, хотя она является пожароопасным объектом, что показал недавний пожар в ЖК «Аккент» г.Алматы.

«В нарушение Закона «О правах ребенка» в КГУ проживают совершеннолетние воспитанники, имеющие психоневрологические заболевания. КГУ не уведомляло управление образования о необходимости снятия с баланса автобуса ПАЗ 32054, который с 2019 г. находится в нерабочем состоянии, при этом услуги стоянки автомобиля ежегодно оплачивались. Также выявлено хранение трех видов просроченных лекарственных средств», - добавили в ведомстве.

В КГУ «Специализированный Щучинский дом ребенка» установлены факты заполнения табелей работников, находящихся за пределами РК. Здесь были также обнаружены и изъяты 36 лекарственных средств «Цефекон» с истекшим сроком хранения.

Еще в 2022 году после проверки прокуратурой было внесено представление о необходимости установки лифтового оборудования в Центре оказания специальных социальных услуг г.Кокшетау. Ведь опекаемые не могут самостоятельно передвигаться. В текущем году выделено более 9 млн тенге на установку лифта. Это поможет исключить травмы при переносе детей на руках между этажами, а также позволит им больше проводить время на свежем воздухе.

«Во всех проверяемых объектах нарушены правила пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические нормы и законодательство об обеспечении единства измерений. В настоящее время проверка продолжается», - резюмировали в прокуратуре.