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    Интенсивное снеготаяние ожидается в четырех областях Казахстана 23-25 марта

    22 Марта 2023, 22:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 23 по 25 марта в Костанайской, Улытауской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяние, возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По данным синоптиков, в период с 23 по 25 марта 2023 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в КостанайскойиУлытауской (на севере Улытауского, Жанааркинского районов) областях ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, а также подтопление дорог местного значения талыми водами.

    В связи с повышением температурного фона в период с 23 по 25 марта 2023 года в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяния, формирования талого стока ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акмолинская область Костанайская область Северо-Казахстанская область Паводок Погода Улытауская область
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