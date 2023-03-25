Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Интенсивное снеготаяние ожидается 25-31 марта

    25 Марта 2023, 09:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Площадь территории Казахстана покрытая снегом, рассчитанная РГП «Казгидромет» с 16 по 23 марта, по данным снимков спутников NASA, уменьшилась с 39 % до 34%, передает МИА «Казинформ».

    Согласно недельному синоптическому прогнозу погоды на 25-31 марта, на западе Казахстана прогнозируется дождь, в северной половине республики, в центре и на востоке страны с середины недели - ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. В связи с чем ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока в этих регионах.

    На западе Казахстана сохраняются ночные температуры в пределах +2+10°С, днем температурный фон ожидается +12+20°С, в Атырауской области +17+25°С, в последних числах марта прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха.

    В северной половине страны, в центре и на востоке республики на предстоящей неделе ожидается повышение ночных и дневных температур воздуха.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда отступит жара в СКО
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще трех городах РК
    Усиление ветра и погода без осадков ожидаются в Казахстане
    Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    5 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»