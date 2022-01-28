Интеллектуальную игру среди молодежи организовали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Молодежный ресурсный центр Алматинской области организовал интеллектуальную игру «АйтSay», передает корреспондент МИА «Казинформ».
В мероприятии приняли участие несколько команд. Игра состояла из трех раундов. Победители проходили в следующий этап. В каждом из туров игрокам приходилось отгадать загаданное слово, отвечать на разные вопросы, показать скрытое слово при помощи жестов, мимики и движения.
Победители и призеры были награждены специальными призами.
Организаторы отметили, что целью данного мероприятия является укрепление отношений между молодежью, повышение взаимодействия, демонстрация молодежи эффективных способов участия в новых инициативах. Также игра нацелена на развитие языковых ресурсов.
Игра будет проводиться каждую пятницу с участием активной молодежи города Талдыкорган.
Ранее молодежный ресурсный центр области проводил акцию для работников коммунальных служб «Кел, шәй ішейік», а также акцию по распространению раздаточного материала «Почему необходима вакцинация?».