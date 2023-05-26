Интеграцию образовательного процесса с производством обсудили на круглом столе в Сатпаеве

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - Теме взаимодействия работодателя с учебным заведением посвятили круглый стол в технологическом колледже «Казахмыса», передает МИА «Казинформ».

Люди – это главная ценность и основной капитал ТОО «Корпорация Казахмыс». Ключевым фактором развития компании является постоянная работа по обучению персонала и подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для структурных подразделений компаний Группы «Казахмыс».

В рамках реализации планов по дальнейшему развитию профессионального образования в Корпоративных колледжах, 18 мая 2023 года в г. Сатпаев по поручению председателя Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Н.К. Нуриева в Технологическом колледже корпорации «Казахмыс» под председательством Генерального директора ТОО «Корпорация Казахмыс» О.В. Копытова проведен Круглый стол на тему: «Интеграция образовательного процесса с производством».

В работе Круглого стола приняли участие руководители Горно-обогатительного комплекса, директоры Служб и Департаментов, главные специалисты по направлениям Корпорации, руководители и преподаватели Технологического колледжа корпорации «Казахмыс».

Участники Круглого стола ознакомились с учебными мастерскими и материально-технической базой образовательного учреждения, посетили учебные занятия и встретились со студентами. Директор Технологического колледжа организовала экскурсию по территории колледжа и Центра подготовки и переподготовки кадров, рассказала о текущей деятельности учебного заведения, вносящего значительный вклад в подготовку высококвалифицированного персонала для предприятий Казахмыс.

На совещании были заслушаны доклады директора по персоналу Корпорации по созданию Учебного полигона и Центра компетенций по приоритетным специальностям подготовки для повышения профессиональных компетенций студентов и созданию постоянно действующей комиссии для более тесного и системного взаимодействия работодателя с учебным заведением, привлечения опытных специалистов и ветеранов производства к проведению занятий в Колледже.

Результаты обсуждения на Круглом столе актуальных вопросов развития Технологического колледжа позволили определить основные направления и перспективы дальнейшего развития учебного заведения. Генеральным директором Корпорации были даны конкретные поручения руководителям структурных подразделений для развития Учебного полигона и мастерских Колледжа, а также проведения анализа совместно с руководством учебного заведения для определения возможности подготовки персонала по дополнительным рабочим профессиям, востребованным в компаниях Группы «Казахмыс».

Также, Генеральным директором ТОО «Корпорация Казахмыс», предложено провести очередную встречу в образовательном учреждении в августе, перед началом нового учебного года для мониторинга реализации поставленных задач.