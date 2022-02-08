Инструкция: как встать в очередь на жилье через eGov

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жилищный фонд столичного акимата подготовил для горожан подобную инструкцию того, как встать в очередь на жилье через портал www.egov.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для того, чтобы встать в очередь, нужна только ЭЦП. Все остальные данные - по доходам, адресной регистрации, принадлежности к категории - база «видит» сама.

ШАГ 1:

1. Заходим на портал www.egov.kz.

2. Перед Вами выйдут все разделы портала, выбираем услугу «Недвижимость».

3. После этого перед Вами выйдут все услуги «Недвижимости», среди них выбираем услугу «Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде».

4. После нажимаем на «Заказать услугу онлайн».

5. Далее перед Вами будут две услуги:

1) Постановка на очередь;

2) Изменение сведений об очереднике;

Вам необходимо выбрать «Постановка на очередь».

ШАГ 2:

6. После перед Вами появятся пустые поля, Вам нужно заполнить свои данные.

7. Далее выбрать подходящую категорию.

8. Выбрать подкатегорию.

9. В разделе «Основание» надо выбрать «Отсутствие жилища на праве собственности на территории РК.

10. Заполняем данные: номер телефона, электронную почту, ИИН.

11. В разделе «Степень родства», при наличии членов семьи, обязательно указываем.

12. Далее заполняем следующие разделы: «Организационно-правовая форма», «БИН/ИП организации», «Дата устройства на работу» и «Должность» (все поля, кроме должности, обязательны для заполнения). Далее ставим галочку, где указаны «Дополнительные сведения» и нажимаем «Завершить заполнение данных».

ВНИМАНИЕ: Раздел «Место работы» заполняют только заявители, которые хотят встать в очередь на жилье как «Государственные служащие».

ШАГ 3:

13. Подписываем заявку ключом ЭЦП.

Результат:

Заявка заполнена и отправлена. Статус заявки можно просматривать в личном кабинете в разделе «История получения услуг». Заявка рассматривается Управлением жилья в течение 30 календарных дней. Ответ в виде постановки на учет либо отказа в постановке приходит SMS-сообщением на телефон.

Напомним, НАО «Правительство для граждан» (ЦОН) более не принимает заявки на постановку в очередь на жилье и теперь запись на очередь будет производиться только электронно через портал www.egov.kz.

В очередь на жилье могут встать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, социально уязвимые слои населения, многодетные семьи, государственные служащие, работники бюджетных организаций, военнослужащие, кандидаты в космонавты, космонавты, сотрудники специальных государственных органов, лица, занимающие государственные выборные должности, и граждане, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.